Kurtulmuş: Siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır, IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır. Artık IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var" dedi.