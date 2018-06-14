Kurtulmuş: Siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, İnönü Caddesi'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Bingöl Belediyesince Sanat Sokağı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.
© AA / Ahmet İzgi
Burada yaptığı konuşmada, "Türkiye kaynaklarını teröre değil kalkınmaya harcayabilseydi bugün dünya çapında araba markalarımız, uçaklarımız olacak, belki dünyanın 6., 7. ekonomisi olacaktı" diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
- Bütün bu fitne faaliyetleri sadece kin ve gözyaşıyla karşımızda sonuç vermedi. Aynı zamanda fukaralıkla karşımıza çıktı. Bu bölgenin halkları işsiz, güçsüz bir şekilde on yıllar boyunca bırakıldı. Son 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemimde hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya önem veriyoruz.
- Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır. Artık IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır, IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var. Daha da ileriye götüreceğiz. Artık terör örgütlerinin gençlerinin canını aldığı Türkiye manzarası geride kalmıştır. Daha ileriye gideceğiz. Bunun için güçlü bir yönetim modeline ihtiyacımız vardır.
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