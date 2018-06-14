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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş: Siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kaldı

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (604)
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    Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, "Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır, IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır. Artık IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var" dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
    © AA / Ahmet İzgi
    Kurtulmuş: Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok
    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bingöl'de vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, İnönü Caddesi'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Bingöl Belediyesince Sanat Sokağı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada, "Türkiye kaynaklarını teröre değil kalkınmaya harcayabilseydi bugün dünya çapında araba markalarımız, uçaklarımız olacak, belki dünyanın 6., 7. ekonomisi olacaktı" diyen Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    • Bütün bu fitne faaliyetleri sadece kin ve gözyaşıyla karşımızda sonuç vermedi. Aynı zamanda fukaralıkla karşımıza çıktı. Bu bölgenin halkları işsiz, güçsüz bir şekilde on yıllar boyunca bırakıldı. Son 16 yıllık AK Parti iktidarı dönemimde hem bölgesel hem de ulusal kalkınmaya önem veriyoruz.
    • Artık siyasi türbülanslar, kaoslar ve krizler dönemi geride kalmıştır. Artık IMF'nin kapısında 25 milyon dolar için avuç açan Türkiye manzaraları çok gerilerde kalmıştır, IMF'ye muhtaç olan değil gerektiğinde borç verecek bir Türkiye manzarası var. Daha da ileriye götüreceğiz. Artık terör örgütlerinin gençlerinin canını aldığı Türkiye manzarası geride kalmıştır. Daha ileriye gideceğiz. Bunun için güçlü bir yönetim modeline ihtiyacımız vardır.
    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (604)

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    Etiketler:
    Ekonomik kriz, AK Parti, Numan Kurtulmuş, Bingöl, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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