İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim'de başlayacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamasına göre 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek.
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"THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak'' bilgisini paylaşan Ekşi, şu haberleri de verdi:
* "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız."
* "THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."
* "2023 hedefleri doğrultusunda 4'ü kargo, 14 uçak siparişimiz bu yıl gelecek. 2019'da yeni nesil 41 uçağımız daha olacak."
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