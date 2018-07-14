İstanbul Yeni Havalimanı'na THY'nin taşınma süreci 31 Ekim'de başlayacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamasına göre 800 tırlık taşınma 12 saat sürecek.

"THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ilk uçuşu yurt içinde Ankara, yurt dışında ise Azerbaycan ve KKTC'ye yapılacak'' bilgisini paylaşan Ekşi, şu haberleri de verdi:

* "Turkish Ground Services şirketi bin 600'e yakın eleman alacak. THY olarak biz de 3 bine yakın personel alacağız."

* "THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."

* "2023 hedefleri doğrultusunda 4'ü kargo, 14 uçak siparişimiz bu yıl gelecek. 2019'da yeni nesil 41 uçağımız daha olacak."