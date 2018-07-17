İnce: Daha uzun soluklu bir maratona hazırlanma zamanı

Kendisine yönelik desteklere teşekkür eden İnce, "Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağım mutlu günlerimiz var" ifadesini kullandı.
İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
'ELBETTE BENİM DE HATALARIM OLDU'
Evlatlarım, öğrencilerim, gençler;
Çok kısa zamanda kısıtlı olanaklarla ve eşit olmayan şartlarda bir kampanya süreci yaşadık. Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu. Ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğinin ve eleştirileriniz aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi arttırmaktadır.
Sevgili gençler;— Muharrem İNCE (@vekilince) July 17, 2018
Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır. pic.twitter.com/bUKRXCDPRR
'ZAFER HAZIRLANMAKTIR'
Gösterdiğimiz gayrete, verdiğimiz emeğe ve desteğe sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağım mutlu günlerimiz var. Hepinizin gözlerinden öperim."
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