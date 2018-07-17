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20:34 18 Temmuz 2018
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    Muharrem İnce

    İnce: Daha uzun soluklu bir maratona hazırlanma zamanı

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, "Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır" ifadesini kullandı.

    Erdal Aksünger
    DHA
    Aksünger: CHP, 24 Haziran'da İnce'ye sonuç göndermedi
    24 Haziran seçimleri sürecinde hataları olduğunu söyleyen İnce, "Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım" dedi.

    Kendisine yönelik desteklere teşekkür eden İnce, "Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağım mutlu günlerimiz var" ifadesini kullandı.

    İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

    'ELBETTE BENİM DE HATALARIM OLDU'

    Evlatlarım, öğrencilerim, gençler;

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA / Fatih Kurt
    Bahçeli'den İnce'ye: 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur
    Sizler ülkemizin tarihine geçecek, 'umut, barış, kardeşlik' diyen, sevgi ve saygıyı yücelten bu değerlerden taviz vermeyen olağanüstü bir 50 günün mimarlarısımz. Gençliğinizin heyecanı, tazelenmiş umutlarınız, hayata pozitif bakış açınızla kampanya döneminde harika işlere imza attınız, büyük emek verdiniz. Birlikte 81 milyon Türkiye'ye yeni bir iklim, yeni bir nefes getirdik. 50 günlük kampanyanın sonunda 'barışacağız, büyüyeceğiz, adilce bölüşeceğiz' inancıyla ayni anda atan 15 milyon yürek olduk.

    Çok kısa zamanda kısıtlı olanaklarla ve eşit olmayan şartlarda bir kampanya süreci yaşadık. Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu. Ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım. Hepimizin alnı açık, yüzü paktır. Yapılan insafsız spekülasyonlar ve söylenen yalanlar bir tarafa bırakılırsa, size o gece yapmam gereken açıklama borcumu geciktirdiğimi kabul ediyorum. Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım. Bu konuda sergilediğiniz destek kadar, yaptığınız eleştirilerin de başımın üstünde yeri var. Desteğinin ve eleştirileriniz aramızdaki samimiyetin sonucudur. Bu sonuç benim size olan güvenimi arttırmaktadır.

    ​'ZAFER HAZIRLANMAKTIR'

    Muharrem İnce
    © AA / Fahrettin Gök
    İnce: Tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağım
    Bugün geldiğimiz noktada şunu çok net söyleyebiliriz. Gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu arkadaşlar. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı, Daha önce de söylediğim gibi 'Zafer hazırlanmaktır.' Ülkemizin her karış toprağında tüm insanlarımızı kapsayan, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği bir hazırlık sürecinin başındayız. Bu sürecin nedeni ve kaynağı yine siz gençler olacaksınız.

    Gösterdiğimiz gayrete, verdiğimiz emeğe ve desteğe sonsuz saygı duyuyorum. Türkiye hepimizin Türkiye'si oluncaya dek, inancımızdan, amacımızdan, hedeflerimizden vazgeçmeyeceğim. Aşılacak engellerimiz, birlikte yaşayacağım mutlu günlerimiz var. Hepinizin gözlerinden öperim."

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    Etiketler:
    CHP, Muharrem İnce, Türkiye
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