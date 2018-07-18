Uğur Gürses, Hürriyet ile yollarını ayırdı

Ekonomi yazarı ve eski Merkez Bankası bürokratı Uğur Gürses, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından grubun bünyesinde bulunan Hürriyet'te ayrılıklar devam ediyor.

Gazeteden en son ayrılan kişi ekonomi yazarı Uğur Gürses oldu. Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hürriyet yolculuğuma son noktayı koydum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Hürriyet yolculuğuma son noktayı koydum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, okurlarıma teşekkür ediyorum. — uğur gürses (@ugurses) 18 Temmuz 2018

Gürses son yazısında Merkez Bankası için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenlemeyi eleştirmiş, "Görev süreleri merkez bankacılığında bağımsızlık için en önemli kalkandır. Merkez bankalarının bağımsızlığı için 3-4 unsurdan biri üst yöneticilerin görev süresinin uzunluğu. Bunun kısaltılması dünyanın her yerinde bağımsızlık kalkanının zayıflatılması olarak görülür, kaygı uyandırır, piyasaları rahatsız eder" ifadesini kullanmıştı.

UĞUR GÜRSES KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası’nda başladı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı.

1994 yılında özel kesime geçti; 2000 Eylül ayına kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptı.

Bankacılığı bırakarak 2000-2005 arasında CNN TÜRK televizyonunda ekonomi yorumculuğu ve ekonomi haber yöneticiliği yaptı.

Yorumculuğu 2012 yılında SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü.

1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığım günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti.

2001 yılından beri de yazılarını Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayından itibaren Hürriyet’te yazmaya başladı.