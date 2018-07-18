'Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu'

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda 15 yaşındaki Serra M. de 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Serra M., "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, ifade için İsviçre'den gelen Serra M., kendisini Adnan Oktar'a götüren annesinin şunları söylediğini ifade etti: "Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın."

Serra M., sözlerine şöyle devam etti:

'DİĞER ERKEKLERİN BANA DOKUNMASI YASAKTI'

"Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. ‘Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu."

'KIZIM MEHDİ ADNAN OKTAR İLE EVLENECEK'

Adnan Oktar'ın dekolteli kıyafetler giymesini istediğini belirten Serra M., "Küçük olduğum için göğüslerim yoktu. Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme ‘Artık Serra'yı bana verdin mi?' diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre'ye döndüğünde ‘Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu'. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak ‘Serra 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı' şeklinde reklam geçiliyordu" dedi.