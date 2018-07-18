Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson için tutukluluğa devam kararı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan, 'askeri ve siyasi casusluk' ve 'terör örgütü adına suç işlemek'le suçlanan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson için yapılan tahliye başvurusu reddedildi. ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Brunson'ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi: "Hayal kırıklığına uğradık, endişeliyiz."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın 18 Temmuz'a ertelenen üçüncü duruşması bugün görüldü.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davaya Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Amerika Dini Özgürlükler Komisyon üyeleri de katıldı.

Davada rahip için yapılan tahliye başvurusu reddedildi, Brunson'ın tutukluluk halinini devamına karar verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan ve 'askeri ve siyasi casusluk' ve ‘terör örgütü adına suç işlemek' ile suçlanan Brunson'ın avukatı, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada bugün tahliye kararı çıkabileceğini söylemişti.

ABD'DEN İLK TEPKİ: DERİN KAYGI DUYUYORUZ

Brunson'ın tahliye başvurusunun reddedilmesine ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett: Türkiye dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke. Ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz!



Rahip Brunson’un duruşması sonrası açıklama #CANLI https://t.co/X4Yse4mw0C — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) July 18, 2018

​ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Brunson'ın tutukluluğunun devam etmesi kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Kosnett, Brunson'ın suçluluğuna dair bir emare olmadığına inandığını belirterek, "Türkiye dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke. Ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz" dedi.