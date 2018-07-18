Trump'ın iadesini istediği papaz Brunson için tutukluluğa devam kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'den iadesini istediği, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın 18 Temmuz'a ertelenen üçüncü duruşması bugün görüldü.
Davada rahip için yapılan tahliye başvurusu reddedildi, Brunson'ın tutukluluk halinini devamına karar verildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından İzmir'de tutuklanan ve 'askeri ve siyasi casusluk' ve ‘terör örgütü adına suç işlemek' ile suçlanan Brunson'ın avukatı, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada bugün tahliye kararı çıkabileceğini söylemişti.
ABD'DEN İLK TEPKİ: DERİN KAYGI DUYUYORUZ
Brunson'ın tahliye başvurusunun reddedilmesine ABD'den ilk tepki geldi.
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett: Türkiye dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke. Ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz!— #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) July 18, 2018
Rahip Brunson’un duruşması sonrası açıklama #CANLI https://t.co/X4Yse4mw0C
ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Brunson'ın tutukluluğunun devam etmesi kararının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Kosnett, Brunson'ın suçluluğuna dair bir emare olmadığına inandığını belirterek, "Türkiye dini farklılıklara hoşgörülü bir ülke. Ancak bugün bu duruşmada yaşananlar Türkiye'nin bu gelenekleriyle örtüşmüyor. Derin kaygı duyuyoruz" dedi.
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