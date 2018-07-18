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20:28 18 Temmuz 2018
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    Oy sayımı, 24 Haziran, seçim, sandık

    Adil Seçim Platformu'ndan '24 Haziran' açıklaması: Seçim öncesi deneme yapmadık

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Türkiye
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    Adil Seçim Platformu, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sırasında yaptıkları yayına ilişkin olarak açıklama yaptı. Anadolu Ajansı'nın (AA) seçim sonuçlarını hileli yayınlayacağı yolundaki iddiadan yola çıkılarak kurulan platformun açıklamasında "Seçim öncesi uygulamada deneme yapmadık" ifadesi yer aldı.

    24 Haziran'daki seçimlerde sonuçların aktarılmasında yaşanan sorunlardan dolayı eleştirilen Adil Seçim Platformu'nun (ASP), seçime ilişkin yayınladığı kapsamlı raporunda "ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması gerçekleştirilmediğinden, olası aksaklıklar önceden telafi edilememiştir" dendi.

    '24 Haziran Adil Bir Seçim Oldu mu?' başlıklı bir rapor yayımlayan platform, son olarak seçmenlerin beklentisini karşılayamadıkları için özür açıklaması yapmıştı.

    'SAAT 21.00'E KADAR CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI'

    Onursal Adıgüzel
    © AA /
    CHP'li Adıgüzel yalanladı: Adil Seçim Platformu'na 7 milyon lira ödenmedi
    Rapora göre oy verme işlemi tamamlandıktan sonra platform üyesi siyasi partilerin veri akışının başlamasının ardından uygulamanın altyapısıyla entegrasyon problemleri görüldü. Bu sebeple sandık başlarından gelen seçim sonuçlarını karşılaştırarak yayınlama sisteminin çalışmasında, saat 21.00'e kadar ciddi sorunlar yaşandı. Raporda, bu süre içinde seçim sonuçlarının paylaşılamadığı belirtildi.

    'SONUÇLAR PAYLAŞILDI'

    Saat 21.00'den sonra veri akışının normale döndüğü, anlık sıkıntılar yaşansa da ‘adilsecim.net' üzerinden sonuçların paylaşıldığı açıklandı.

    'BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADIK'

    ASP uygulamasında seçim öncesinde deneme ve simülasyon çalışması yapılmadığı için olası aksaklıkların önceden telafi edilemediği belirtildi. Raporda platformun bu sebeple seçim sonuçlarını açıklamak konusunda toplumda yarattığı beklentiyi karşılayamadığı ifade edildi.

    ASP'nin raporunda şöyle dendi: "Platform bileşenleri sebep olduğu güven kaybının giderilmesi için gerekli önlemleri almak ve 24 Haziran seçimlerinden öğrendikleri doğrultusunda daha etkin ve etkili bir biçimde gelecek dönemde çalışma iradesini ortaya koymaktadır."

    Seçim, sandık, 24 Haziran
    © AA /
    Adil Seçim Platformu: 415.000 sandık kurulu üyesi ve 195.000 müşahit görevlendirdik
    Raporda oy kullanılan 180 bin 477 sandığın 176 bin 945'inde ASP görevlisi bulunduğu ifade edildi.

    Buna göre, seçim günü tutanaklar ile teyit edilebilen sandık sonuç bilgileri şu şekilde:

    Toplam yurt içi sandık sayısı: 180 bin 524

    Oy kullanılan yurt içi sandık sayısı: 180 bin 477

    MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİM ORANLARI

    Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 945

    Teyit edilen tutanak oranı: yüzde 98

    Teyit edilen geçerli oy sayısı: 48 milyon 68 bin 540

    Teyit edilen geçerli oy oranı: yüzde 98.8

    Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 532

    Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 562 bin 826

    Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: AKP 350 bin 454, CHP 37 bin 90, HDP 23 bin 385, İYİ Parti 30 bin 103, MHP 102 bin 939, SP 5 bin 153, Diğer 13 bin 202

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM ORANLARI

    Teyit edilen tutanak sayısı: 176 bin 680

    Teyit edilen tutanak oranı: Yüzde 97.9

    Teyit edilen geçerli oy sayısı: 47 milyon 943 bin 307

    Teyit edilen geçerli oy oranı: Yüzde 98.8

    Teyit edilemeyen tutanak sayısı: 3 bin 797

    Teyit edilemeyen geçerli oy toplamı: 618 bin 777

    Teyit edilemeyen tutanaklar için açıklanan YSK sonuçları: Doğu Perinçek 828, Meral Akşener 31 bin 954, Muharrem İnce 64 bin 880, Recep Tayyip Erdoğan 499 bin 211, Selahattin Demirtaş 17 bin 560, Temel Karamollaoğlu 4 bin 344

    FATURALI YANITA TEPKİ GELMİŞTİ

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP öncülüğünde sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilen Adil Seçim Platformu organizasyonunun, 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "faturalı" yanıt vermişti. Adıgüzel'in bu paylaşımına sosyal medyadan çok sayıda tepki gelmişti.

    AKSÜNGER: CHP, 24 HAZİRAN'DA İNCE'YE SONUÇ GÖNDERMEDİ

    CHP PM üyesi Erdal Aksünger ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" demişti.

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    Etiketler:
    Adil Seçim Platformu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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