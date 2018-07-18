MHP, af yasası için hazırlanıyor

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından terörle mücadelenin aksamaması amacıyla hazırlanan ve MHP genel başkan yardımcılarının üzerinde çalıştığı "kader mahkumlarına affı" öngören yasa teklifinin Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin daha önceden çizdiği sınırlar üzerinde olacağı belirtiliyor.

AF KAPSAMI DIŞINDA YER ALACAKLAR

Erdem'in haberine göre, Türk Ceza Yasası'nda (TCK) da yer bulan "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek", "üstsoy veya altsoydan birine, eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, kan gütme ve töre saikiyle adam öldürmeye teşebbüs" suçları kapsam dışı olacak. Yine FETÖ, PKK, YPG, DHKP-C gibi terör örgütlerine üye olanlar, üye olmakla birlikte cürüm işleyenler, çocukları cinsel yönden istismar eden, çocukları kaçırıp, kasten öldüren, kadınlara yönelik şiddet uygulayan ve ölüme sebebiyet veren kişiler de "af kapsamı" dışında tutulacak. Bununla birlikte "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişiler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişiler" de MHP'nin teklifine göre, aftan yararlanamayacak.