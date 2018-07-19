Trump: Brunson'ın tahliye edilmemesi tam bir rezalet, Erdoğan bir şey yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Rahip Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Twitter'da etiketleyerek "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson Çarşamba günü görülen davasının üçüncü duruşmasında da tahliye edilmedi.

Brunson, Ekim 2016'da FETÖ ve PKK suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.