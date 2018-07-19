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18:48 19 Temmuz 2018
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    Aytuğ Atıcı, sakallarını kestirdi.

    CHP'li Atıcı, OHAL bitince sakallarını kestirdi

    © AA /
    Türkiye
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    20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), Meclis'e gelecek yeni 'Terörle Mücadele Yasası'nın tartışmaları eşliğinde bitti. OHAL'in bitmesiyle birlikte CHP'li Aytuğ Atıcı'nın 2 yıldır uzattığı sakalları da kesildi.

    Sendika ve STK'lardan KHK protestosu
    © Fotoğraf : DHA
    Sendika ve STK'lardan OHAL protestosu
     TBMM'deki berber salonuna beraberinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleriyle gelen Atıcı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Atıcı, 15 Temmuz 2016'daki girişiminin ardından 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiğini anımsatarak, OHAL'e gerek bulunmadığını, devletin güçlü olduğunu, teröristlerle hukuk içinde kalarak OHAL ilan edilmeden de mücadele edileceğini söylediklerini anımsattı.

    Atıcı, AK Parti Hükümeti'nin, darbe girişimini fırsata çevirerek, OHAL ile ilgili olmayan, anayasaya aykırı bir çok düzenleme yaptığını belirtti. 

    'SAKALIMIN HER TELİYLE, HER GÜN MÜCADELE ETTİM'

    Atıcı, "Ben de o günden bugüne kadar OHAL uygulamasıyla sakalımın her teliyle, her gün mücadele ettim, bugüne kadar geldik. OHAL uygulamasını protesto etmek amacıyla uzattığım sakalım, her gün, her yerde konu oldu. Bir noktada amacına ulaştı ve Türkiye, her gün OHAL'i hatırladı, OHAL'in kötülüklerini bir kez daha anımsamış oldu" diye konuştu.

    'KEŞKE BÖYLE BİR REKORA SAHİP OLMASAYDIM'

    Atıcı, bildiği kadarıyla parlamento tarihinde en uzun siyasi eylemi yaptığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım, OHAL bu kadar uzun sürmeseydi. 'Bir tane KHK çıkaracağız' denilmesinden sonra 36 KHK çıkarıldı. Gerçekten OHAL kaldırılmadı; getirilen kanun teklifiyle OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirildi. OHAL o kadar çok suistimal edildi ve o kadar çok hükümetin hoşuna gitti ki 'kardeşim 3 ayda bir ne uzatıyorsunuz, 3 yıllığına uzatın bu işten kurtulalım' dediler. AKP, 2 yıl boyunca kendine muhalif olan herkesi bu OHAL süresince yok etmeye çalıştı, artakalanları da bundan sonraki 3 yıl içinde yok etmeyi planlıyor. 

    'BELKİ HATIRA OLARAK SAKLARIM'

    2 yıl uzun, zor geçti. Hele hele Mersin gibi bir yerde sakal uzatma eylemi, beni çok yordu ama onurla verdiğim sözü tutmaya çalıştım. Benim yaptığım barışçıl bir eylem, kimseye zararı yok. Sakalım şimdi 31 santimetre. Belki hatıra olarak saklarım. Kızım, ısrarla sakalımdan bir tutam istiyor."

    66 yıl uzattığı tırnaklarını sonunda kesti!
    © Fotoğraf : Youtube
    66 yıl uzattığı tırnaklarını sonunda kesti
    KİTAP HAZIRLIYOR

    Atıcı, sakalından dolayı kendisine 'OHAL baba', 'OHAL dede' denildiğini, Karl Marx'tan Gandalf karakterine kadar geniş yelpazede benzetmeler yapıldığını anlattı. Atıcı, bu iki yılla ilgili bir kitap hazırlığında olduğunu ifade etti.

    Konuşmasının ardından Atıcı, berber salonuna geçerek, 2 yıl boyunca uzattığı sakalını kestirdi.

    'İKTİDAR, OHAL'İ KALICILAŞTIRMAK İÇİN ÇABA İÇİNDE'

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Atıcı'nın OHAL'e karşı pasif bir direniş örneği gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "İlk anlarda bunun ne demek olduğunu çok hızlı kavramadık ama ne kadar zor ve özveri gerektiren bir eylem olduğunu, her OHAL uzatılışında şahit olduk. OHAL eğer 5 yıl sürse, hocam bu işten 5 yıl vazgeçmeyecekti. Dün gece itibariyle Türkiye OHAL'den, hocam sakallarından kurtuldu. İktidar partisi, OHAL'i kalıcılaştırmak için yeni bir çaba içinde."

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    Etiketler:
    Sakal, OHAL, CHP, Aytuğ Atıcı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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