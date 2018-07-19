Kayıt
18:47 19 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

    Dışişleri Sözcüsü: YPG, Menbiç’teki kontrol noktalarından tamamen geri çekildi

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Hüseyin Hayatsever
    0 23

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye’nin Menbiç bölgesinde Türk ve Amerikan askerlerinin devriye faaliyeti gerçekleştirdiği güzergâhtaki kontrol noktalarından YPG’nin tamamen geri çekildiğini açıkladı.

    Aksoy, “Türk ve Amerikan askerleri birliklerinin 18 Haziran’da başlattıkları koordineli ve bağımsız devriye görevi sürüyor. Dün 16. devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye güzergâhındaki kontrol noktalarından PYD/YPG’nin geri çekildiği teyit edildi” diye konuştu.

    Aksoy, bir sonraki üst düzeyli Astana toplantısının 30-31 Temmuz’da Rusya’nın Soçi kentinde yapılacağını bildirdi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin dış politika gündemine ilişkin açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Türkiye ve ABD, Suriye’de Fırat nehrinin batısında Türkiye sınırının karşı tarafında yer alan Menbiç bölgesi konusunda anlaşmaya varmış, bu anlaşmaya göre Menbiç’i kontrolü altında tutan YPG’nin buradan çekilmesi ve Türk ve ABD güçlerinin kasaba çevresinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak hareket etmesi öngörülmüştü.

    Bu hafta başında uluslararası haber ajansları YPG’nin Menbiç’ten tamamen çekildiğini duyurmuş, bunun üzerine gazetecilere bilgi veren Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu haberlerin ‘abartılı’ olduğunu belirtmiş “Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor” bilgisini vermişti.

    YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG güçleri Rakka'da
    © Sputnik / Hikmet Durgun
    'YPG'liler, ABD’nin verdiği silahları karaborsada satıyor’ iddiası
    'YPG’NİN DEVRİYE GÜZERGAHINDAKİ KONTROL NOKTALARINDAN ÇEKİLDİĞİ TEYİT EDİLDİ'

    Basın toplantısında Menbiç konusunda açıklama yapan Aksoy, şöyle konuştu:

    “Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Türk ve Amerikan askerleri birliklerinin 18 Haziran’da başlattıkları koordineli ve bağımsız devriye görevi sürüyor. Dün 16. devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından PYD/YPG’nin geri çekildiği teyit edildi. Halihazırda Türk ve ABD askerlerinden oluşan müşterek devriyelerin göreve başlamasına ilişkin çalışmaları da sürdürüyoruz. Ayrıca yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasına yönelik planlamalar da yapılıyor. Biz Münbiç yol haritasının, lafzına ve ruhuna uygun olarak tam anlamıyla uygulanmasını istiyoruz. Yol haritasının nihai hedefi Münbiç’teki PYD/YPG mevcudiyetinin tamamen sona erdirilmesidir. Yol haritasının başarısı, DEAŞ’tan kurtarılan diğer alanlar için de model teşkil edebilecek. Ayrıca Arap nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerin PYD/YPG’nin elinden alınması, Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından da önemli.”

    ABD’nin önceki Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un Nisan ayındaki Türkiye ziyaretinde Türkiye ile ABD arasındaki sorunlu konuların çözüme kavuşturulması için kurulması kararlaştırılan çalışma gruplarından Adli ve Hukuki Çalışma Grubu toplantısının 13 Temmuz’da Ankara’da yapıldığını kaydeden Aksoy, “Başta Gülen’in iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, Hakan Atilla Davası, Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konusunda görüş teatisinde bulunuldu. Toplantıda FETÖ konusunda ABD’nin bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura
    © REUTERS / Denis Balibouse
    BM Rusya, İran ve Türkiye ile görüşecek: Astana'daki Suriye anayasa komitesi kurulması kararı, Cenevre'ye taşınıyor
    'BİR SONRAKİ ASTANA TOPLANTISI 30-31 TEMMUZ’DA'

    Aksoy, Suriye’de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun bir sonraki yüksek düzeyli toplantısının 30-31 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın Soçi kentinde düzenleneceğini de ifade ederken “Her toplantıda dile getiriyoruz; Cenevre süreci, kalıcı siyasi çözüm için temel platformdur. Astana ve Soçi ise bunu tamamlayıcı ve destekleyici nitelikteki platformlardır. Cenevre süreci, rejimin sürece samimiyetle angaje olmaması nedeniyle ilerleyemiyor. Bu süreçte Anayasa komitesinin tesisi önem taşıyor. Rejim bu süreci gerçekleştirdi. Nihayet BM Suriye Özel Temsilcisi De Mistura rejim kontenjanından seçilebilecek isim listesini BM’ye iletti. Suriye Müzakere Yüksek heyeti de ülkemizle eşgüdüm halinde hazırladığı 50 adayın listesini 5 Temmuz günü BM Suriye özel temsilcisine sundu. Anayasa komitesinin tesisinin Cenevre sürecine ivme kazandıracağını umuyoruz. 2254 sayılı BM Kararı çerçevesinde Suriye’de siyasi çözüme yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

    'BRUNSON DAVASI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ PRENSİBİNE GÖRE GERÇEKLEŞİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Trump: Brunson'ın tahliye edilmemesi tam bir rezalet, Erdoğan bir şey yapmalı
    Türkiye’de tutuklu bulunan ABD vatandaşı rahip Brunson’un dün tahliye talebinin reddedilmesi üzerine ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Brunson Türkiye’de rehin tutuluyor” mesajını Türkiye’nin nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Aksoy, “Brunson davasıyla ilgili görüşlerimizi biliyorsunuz. Ortada hukuki bir süreç var ve bu süreç devam ediyor. Brunson, ailesi, avukatları ve konsolosluk yetkilileriyle düzenli olarak görüşebiliyor. Son duruşma dün yapıldı ve adı geçenin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu adli süreç, hukukun üstünlüğü prensibine göre gerçekleşiyor. Bir sonraki duruşma 12 Ekim’de gerçekleşecek. Türkiye bir hukuk devleti. Bu kararları bu çerçevede değerlendirmek lazım” dedi.

    Aksoy, “ABD’li yetkililer Brunson davasının ilişkilerde köşe taşı niteliği taşıdığını belirtiyorlar. Siz bu tutukluluğunun devamının ilişkilerde diğer işbirliği konuları üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    “Brunson davası hukuki bir dava. Biz ABD ile güvene dayalı bir ilişki kurmak istiyoruz. İki önemli müttefikiz. NATO zirvesinde bunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. ABD’de bazı çevreler tarafından kongrede ülkemiz aleyhine bazı tasarılar gündeme getiriliyor. Biz bunlara karşı en üst düzeyde gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, diğer yetkililerimiz bunların ikili ilişkilere zarar vereceğini söylüyorlar. Bunun yansımalarını da görüyoruz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesi marjında Trump ile görüşmesinden sonra basın mensuplarıyla bir araya geldi. Orada F-35 konusunda Sayın Trump’ın kendisine anlaşmanın uygulanmasında bir sorun olmayacağını dile getirdiğini aktardı.”

    S-400
    Sputnik
    Türkiye, Patriot'u S-400'ün alternatifi olarak görmüyor
    'PATRİOT KONUSUNDA ABD İLE TEMASLAR SÜRÜYOR'

    Aksoy, bu hafta başında ABD Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Savunma Meselelerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Tina Kaidanow’un, ABD ile Türkiye arasında Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemine alternatif olarak Amerikan Patriot füzeleri alımı için görüşme yürüttüğü açıklamasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

    “Bizim başından beri temel hedefimiz kendi ulusal hava ve füze savunma sistemimizi geliştirmek. Bu hedef doğrultusunda 10 yılı aşkın süredir birçok seçeneği değerlendirdik. Bu süreçte ABD başta olmak üzere müttefiklerimizle yaptığımız görüşmelerden maalesef sonuç alamadık. Öte yandan Rusya bize çok cazip bir teklif sundu. S-400 sistemini acil ihtiyacımızı karşılamak üzere alıyoruz. S-400, NATO yetenekleriyle entegre edilmeyecek. Aynı zamanda Fransız ve İtalyan şirketlerden oluşan EUROSAM konsorsiyumu ile çalışmalarımız devam ediyor. Patriot sistemiyle ilgili olarak ABD ile temaslarımıza devam ediyoruz.”

    'DOĞU GUTA’DA, HUMUS’TA YAŞANAN SENARYONUN İDLİB’DE TEKRAR ETMESİNİ İSTEMİYORUZ'

    Aksoy, bir gazetecinin “Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve görüşmede Erdoğan, [Suriye] rejimin Dera’dan sonra İdlib’e yönelmesi durumunda Astana mutabakatının özünün ortadan kalkacağına dikkat çekti. Rejim’in İdlib’e yönelmesi durumunda Türkiye’nin tutumu ne olur?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

    Cobar-Doğu Guta
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Lavrov: Rusya, BM'nin Doğu Guta raporuna şüpheyle yaklaşıyor
    “Rejimin Dera ve Kuneytra gerginliği azaltma bölgelerini hedef alan saldırısında maalesef çok sayıda masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yerinden edildi. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi çözüm bulunması amacıyla Astana ve Cenevre’de yürütülen çalışmaları baltalıyor. Rejim, sorunu askeri yöntemlerle çözmeye çalışıyor ancak bu yolla ülkede meşru bir hakimiyet kurulamaz. Doğu Guta’da, Kuzey Humus’ta ve şimdi de Suriye’nin güneybatısında yaşanan bu senaryonun İdlib’de tekrar etmesini asla istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin’le 14 Temmuz’da yaptığı görüşmede rejimin İdlib’i hedef alması durumunda bunun Astana mutabakatının ihlali anlamına geleceğini vurguladı. Bu konuda hassasiyetimizi sürdürüyoruz.”

    'TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA NATO’DAN DAHA FAZLA DAYANIŞMA BEKLİYORUZ'

    NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde Türkiye’nin güneyinden gelebilecek tehditlere  karşı acil müdahale gücü konuşlandırılabileceği ifadeleriyle ilgili olarak bir gazetecinin “Türkiye’nin güneyinden gelen tehdit nedir?” sorusu üzerine Aksoy, “NATO zirvesi Türkiye’nin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bizim zirvede öne çıkarttığımız husus, terörle mücadelede dayanışma ve birlik. Bunu da zirve bildirilerine güçlü biçimde yansıttık. Bizim için NATO’da amaç hasıl oldu diyebiliriz. Çok verimli görüşmeler yapıldı. Bizim tüm hassasiyetlerimizin diğer üyelere açık şekilde iletilmesi bakımından önemli oldu bu zirve. Terörle mücadele konusunda NATO’dan daha fazla dayanışma bekliyoruz” diye konuştu.

    Etiketler:
    Dışişleri Bakanlığı, PYD, Hami Aksoy, Menbiç, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sivas, Millet Bahçesi
    Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor
    Karikatür
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet