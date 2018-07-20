Eski Çeçen bürokratın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin eski Federal Göç Servisi Bölge Müdürü Asu Dudurkayev'in kızının İstanbul'da yapılan terörle mücadele operasyonu sırasında IŞİD bağlantısı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Daily Sabah'ın haberine göre Asu Dudurkayev'in birkaç yıl önce Suriye'de IŞİD liderlerinden Gürcü asıllı Ebu Ömer Şişani (gerçek adı Tarkan Batiraşvili) ile evlenen kızı Seda Dudurkayeva, İstanbul'da gözaltına alındı.

© AP Photo / CNN: IŞİD liderlerinden Şişani öldürüldü

İstanbul'daki terörle mücadele operasyonunda toplam 5 kişi gözaltına alınırken bunlardan 2'sinin Şişani'nin oğulları olduğu ifade edildi.

Şişani'nin 2016 yılında öldürüldüğü basına yansımıştı.

Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Federal Göç Servisi Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilen şikayetler ve kızının Suriye'de militanların safında olması nedeniyle 2013 yılında Dudurkayev'i görevden almıştı.