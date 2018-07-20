Eski Çeçen bürokratın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Daily Sabah'ın haberine göre Asu Dudurkayev'in birkaç yıl önce Suriye'de IŞİD liderlerinden Gürcü asıllı Ebu Ömer Şişani (gerçek adı Tarkan Batiraşvili) ile evlenen kızı Seda Dudurkayeva, İstanbul'da gözaltına alındı.
Şişani'nin 2016 yılında öldürüldüğü basına yansımıştı.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov, Federal Göç Servisi Bölge Müdürlüğü'ne yöneltilen şikayetler ve kızının Suriye'de militanların safında olması nedeniyle 2013 yılında Dudurkayev'i görevden almıştı.
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