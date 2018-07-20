Özbek militan İstanbul'dan sınırdışı edilerek ülkesine gönderildi

Özbekistan Güvenlik Servisi (SGB) "Yapılan operasyonların sonucunda SBG, uluslararası terör örgütlerinde aktif üye Özbek vatandaşı Zahir Rahimov'u Türkiye'den Özbekistan'a getirildi" açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre, Rahimov 1994'ten beri cihatçı örgütlere üyeydi. 1999 yılında yasadışı yollardan Tacikistan'a giden Rahimov, terör örgütü Türkistan İslami Hareketi'ne katıldı, buradan da Afganistan'a gitti. Koalisyonun 2001 yılında Afganistan'da operasyona başlamasının ardından Pakistan'ın Peşaver kentine kaçtı, 2005 yılında da İran'a geçti. İran'da İslami Cihat Birliği örgütüne katıldı. 2009 yılında Tacikistan vatandaşı olarak görüldüğü sahte pasaportla Türkiye'ye gitti, aşırıcılara sahte belge hazırlama ve materyal desteği verdi, Suriye'ye terör eylemleri gerçekleştirmesi için başkalarını gönderdi.

Hakkında cezai dava başlatılan Rahimov'a yönelik soruşturma devam ediyor.