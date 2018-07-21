'Bedelli askerlikte 28 gün şartı kaldırılabilir'

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'de yapılan değerlendirmelerin ardından, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor. Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurt dışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları daha önceki bedelli askerlik düzenlemelerinde olduğu gibi ‘temel eğitim verilmemesi' görüşünün oluştuğu belirtiliyor. Başvuruların fazla olması nedeniyle, temel eğitim verme zorluğu ve maliyetinin de bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.

Dövizli askerliğin 2 bin eurodan, bin euroya indirilmesi yönündeki taleplerin karşılanmasına sıcak bakılmadığı ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda dövizli askerlik için öngörülen uzaktan eğitim düzenlemesinin de yapılmayacağı belirtiliyor.

Sayıları 5 bin 700'i bulan asker firarilerinin bedelli askerlikten yararlanma isteğineyse sıcak bakılmadığı bildirildi.

Torba pakette yer alan ve doktor emeklilerine 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin ila 1500 lira arasında aylık ek ödeme yapılmasını öngören düzenlemeden, kamudan emekli eczacıların da yararlanmak istediği belirtildi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ağustos celbinde askere gitmek için başvuranların da bedelli askerlikten yararlanabileceklerini söyledi. Muş, "Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi.

BANKALARDAN BEDELLİ HAZIRLIĞI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum" dedi. Aydın, şunları kaydetti: "Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

AKP: ÇOK TALEP VAR

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 28 günlük temel askerlik süresine ilişkin "Görüşülür, farklı yöntemler geliştirilebilir" açıklaması beklenti yaratırken, AKP kaynakları da Hürriyet'e şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu konuda çok büyük bir talep ve beklenti var. Kendi işini yapanlar, yeni işe girenler ya da özel mazereti olanlar açısından bu önemli bir konu. Zaten bunların çoğu bu özel durumları nedeniyle askerliklerini bugüne kadar sarkıtmışlar. Teklifin Meclis'teki görüşme sürecinde bütün bu talep ve beklentilerin bir şekilde dikkate alınacağını düşünüyoruz. Hükümetle de görüşülerek tümüyle vazgeçilmesinin yanında farklı seçenekler de oluşturulabilir." AKP kaynakları, 28 gün kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belirleyici olacağını belirtiliyor.