İYİ Partili Aydın'dan kurultay açıklaması: Akşener'in önünde kimse aday olarak duramaz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Partideki olağanüstü kurultay kararını değerlendiren Aydın, bir lider yarışının olmayacağını ve bu karar ile güven tazeleneceğini söyledi.
Yeniçağ'ın aktardığına göre, Aydın'ın açıklamaları şöyle:
"- Afyon'da yapmış olduğumuz 3 günlük kampta bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bunların partinin işleyişi açısından olumlu katkılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü her seçim çalışması sonrasında diğer partilerde olan 'sonucu incelememek' hareketine karşı olarak böyle bir çalıştay yaptık. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında sonuçlardan memnun olmayan ve çeşitli iddialar ortaya atan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da normal karşılamak lazım. Seçim döneminde yapılan eksiklikler hakkında, aday listelerinin hazırlanmasıyla ilgili kendi görüşlerini beyan eden arkadaşlar oldu. Bunların içerisinde dozajını aşan bir durumla karşılaştık mı? Ben böyle bir durumla karşılaşmadığımızı düşünüyorum. Ama zaman zaman bazı konular üzerinde sürekli konuşmalar yaparak ortamı sıkan durumlarla da karşılaşıldı.
'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR, BU ORTAMA ZEMİN HAZIRLADI'
— Genel Başkanımız bu kararını verdikten sonra bunun parti içi demokrasinin işletilmesi açısından önemli bir karar olduğunu da düşünüyorum. Ben bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü diğer partiler böyle bir tavır takınmıyor. Bu, Türk demokrasisi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bakımdan bundan önceki tüm iddialarımıza bağlı kalarak kendisine minnettar olduğumuzu belirtmek isterim.
'LİDERİMİZE DESTEĞİMİZ TAMDIR, KİMSE BU SELİN ÖNÜNDE DURAMAZ'
— Biz bir iddia ile ortaya çıktık. Özellikle parti içi demokrasiyi gerçekleştirebilecek bir çalışma yapıldı. 5 milyon insan bu partiye oy verdi. Bu insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Bu lider çekişmesi değildir, bir lider yarışması olan durum değildir. Bu, iddiasını ortaya koyarak aldığı sonucu kabul edemeyen liderin bir demokratik çıkış hamlesidir. Yeterli yeterli görmeyen ve sorumluluğu üzerine alan, yiğitçe bir anlayış ortaya koyan liderimize sonuna kadar destek veriyoruz.
'AKŞENER'İ YENİDEN SEÇEREK GÜVEN TAZELEYECEĞİZ'
— Sayın Akşener ile görüşmedim. 1 gün geçsin, o da kendisine gelsin. Daha sakin bir ortamda kendisiyle konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Bizler ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. İstifalar olur, bir parti giderken her istasyonda inenler olur, binenler olur. Kendi egolarını tatmin edemeyenler inecek, biz idealize olmuş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz."
'YALÇIN, HAYAL GÖRMEYE DEVAM ETSİN'
Aydın, "Sayın Semih Yalçın hayal görmeye devam etsin. Öyle bir durum söz konusu bile olmayacak. Çünkü bu partide görev alan arkadaşlarımızın tümü sorumluluklarının farkında. Çalıştayda söz alan arkadaşlarımın çoğu bu partiyi daha büyük yerlere getireceklerinin farkında. Kendilerine göre siyaset yaptıklarını zanneden bu arkadaşlar hayal aleminde gezmeye devam etsinler. Biz üçüncü sınıf bir demokrasi istemiyoruz. Türkiye'nin tek adam rejimine teslim olmasını kabul etmiyoruz, bunu tüm siyasi partiler kabul etse bile biz kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.
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