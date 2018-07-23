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12:12 23 Temmuz 2018
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    Koray Aydın - Meral Akşener

    İYİ Partili Aydın'dan kurultay açıklaması: Akşener'in önünde kimse aday olarak duramaz

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    İYİ Parti'de kurultay kararı alan ve genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in ifadelerinin kendilerinde de şaşkınlık yarattığını söyleyen partinin Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Tüm kadrolarımızla lider etrafında kenetlenmiş durumdayız. Biri aday olsa bile kimse Akşener'in önünde duramaz" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Partideki olağanüstü kurultay kararını değerlendiren Aydın, bir lider yarışının olmayacağını ve bu karar ile güven tazeleneceğini söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © Fotoğraf : İYİ Parti
    Meral Akşener'den olağanüstü kongre açıklaması: Aday olmayacağım
    Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "İYİ Parti'den MHP'ye dönüş için müracaat olursa değerlendiririz" sözlerine değinerek, "Rüya görmeye devam etsinler" diye konuştu.

    Yeniçağ'ın aktardığına göre, Aydın'ın açıklamaları şöyle:

    "- Afyon'da yapmış olduğumuz 3 günlük kampta bence çok faydalı tartışmalar oldu. Bunların partinin işleyişi açısından olumlu katkılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü her seçim çalışması sonrasında diğer partilerde olan 'sonucu incelememek' hareketine karşı olarak böyle bir çalıştay yaptık. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında sonuçlardan memnun olmayan ve çeşitli iddialar ortaya atan arkadaşlarımız da oldu. Bunu da normal karşılamak lazım. Seçim döneminde yapılan eksiklikler hakkında, aday listelerinin hazırlanmasıyla ilgili kendi görüşlerini beyan eden arkadaşlar oldu. Bunların içerisinde dozajını aşan bir durumla karşılaştık mı? Ben böyle bir durumla karşılaşmadığımızı düşünüyorum. Ama zaman zaman bazı konular üzerinde sürekli konuşmalar yaparak ortamı sıkan durumlarla da karşılaşıldı.

    'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR, BU ORTAMA ZEMİN HAZIRLADI'

    İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
    Yurdagül Şimşek
    AA: Akşener, 'Başarısızlıkları üstüme alıyorum' diyerek salonu terk etti
    - Genel Başkanımız bu tartışmalardan sonra bir konuşma yaparak, seçimden sonra özellikle sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalardan bazılarını kabul edemediğini söyledi. Yazılan yazılar içinde haddini aşan kişiler olduğunu söyledi. Bu tür sosyal medya üzerinden konuşma hastalığına kapılan bir grup türedi. Sosyal medya üzerinden haddini aşan bazı açıklamalar bu ortama zemin hazırladı.

    — Genel Başkanımız bu kararını verdikten sonra bunun parti içi demokrasinin işletilmesi açısından önemli bir karar olduğunu da düşünüyorum. Ben bu kararın çok önemli olduğunu düşünüyorum, çünkü diğer partiler böyle bir tavır takınmıyor. Bu, Türk demokrasisi açısından çok önemli bir adımdır. Bu bakımdan bundan önceki tüm iddialarımıza bağlı kalarak kendisine minnettar olduğumuzu belirtmek isterim.

    'LİDERİMİZE DESTEĞİMİZ TAMDIR, KİMSE BU SELİN ÖNÜNDE DURAMAZ'

    Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
    'Delegeler, Akşener'i tek aday olarak gösterecek' iddiası
    - Sayın Genel Başkanımızın 'aday olmayacağım' şeklinde yaptığı açıklama bizde de şaşkınlık yarattı. Ama şunu söylemekte fayda var. Bu kongrede çıkıp aday olabilecek kimse yok. Tüm kadrolarımızla lider etrafında kenetlenmiş durumdayız. Birisi aday olsa bile kimse Sayın Akşener'in önünde duramaz, aday olacak kişi kongrede yeterli oya ulaşamayacaktır, liderimize desteğimiz tamdır. Kimse bu selin önünde duramaz, bu sel onu alıp süpürür.

    — Biz bir iddia ile ortaya çıktık. Özellikle parti içi demokrasiyi gerçekleştirebilecek bir çalışma yapıldı. 5 milyon insan bu partiye oy verdi. Bu insanlara karşı da sorumluluklarımız var. Bu lider çekişmesi değildir, bir lider yarışması olan durum değildir. Bu, iddiasını ortaya koyarak aldığı sonucu kabul edemeyen liderin bir demokratik çıkış hamlesidir. Yeterli yeterli görmeyen ve sorumluluğu üzerine alan, yiğitçe bir anlayış ortaya koyan liderimize sonuna kadar destek veriyoruz.

    'AKŞENER'İ YENİDEN SEÇEREK GÜVEN TAZELEYECEĞİZ'

    İYİ Partililerden 'Akşener Nöbeti'
    DHA
    İYİ Partililerden 'Akşener Nöbeti'
    - Kurultay kararı alınacak. Ama biz Sayın Meral Akşener'i yeniden seçerek güven tazeleyeceğiz. Bizim için ikinci yol yok. Ya aday olmazsa diye ikinci bir seçenek yok. Biz parti kadroları olarak liderimizin etrafında kenetlendik. Kongre eylül ayına kalmaz. Kurultayı ağustos ayının ortalarında yapacağız.

    — Sayın Akşener ile görüşmedim. 1 gün geçsin, o da kendisine gelsin. Daha sakin bir ortamda kendisiyle konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı var, bunu biliyoruz. Bizler ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. İstifalar olur, bir parti giderken her istasyonda inenler olur, binenler olur. Kendi egolarını tatmin edemeyenler inecek, biz idealize olmuş kadrolarla yolumuza devam edeceğiz."

    'YALÇIN, HAYAL GÖRMEYE DEVAM ETSİN'

    Semih Yalçın
    © AA /
    MHP'li Yalçın: İYİ Parti'den dönüş için müracaat olursa değerlendiririz
    Aydın, İYİ Parti'de bir hayal kırıklığı dalgasının hakim olduğunu söyleyen ve "Aralarında MHP'den ayrılmış olan ve sanki pişmanmış görüntüsünde isimler var. Dönüş ve katılım için bu partiden kopuşlar başladığında bize müracaat vaki olursa oturur değerlendiririz" ifadelerini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a da yanıt verdi.

    Aydın, "Sayın Semih Yalçın hayal görmeye devam etsin. Öyle bir durum söz konusu bile olmayacak. Çünkü bu partide görev alan arkadaşlarımızın tümü sorumluluklarının farkında. Çalıştayda söz alan arkadaşlarımın çoğu bu partiyi daha büyük yerlere getireceklerinin farkında. Kendilerine göre siyaset yaptıklarını zanneden bu arkadaşlar hayal aleminde gezmeye devam etsinler. Biz üçüncü sınıf bir demokrasi istemiyoruz. Türkiye'nin tek adam rejimine teslim olmasını kabul etmiyoruz, bunu tüm siyasi partiler kabul etse bile biz kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    kurultay, İYİ Parti, MHP, Koray Aydın, Meral Akşener, Semih Yalçın, Türkiye
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