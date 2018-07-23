CHP'li belediye başkanı: Erdoğan halkı çok iyi anlıyor, yeni sistem devlete ivme kazandıracak

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerle ilgili sorunları yakından bildiğini savunarak "Bu yüzden yeni sistem devlete ivme kazandıracak, başarılı olacak" dedi. Kocadon, "Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor" ifadesini kullandı.

Bodrum belediye başkanı Mehmet Kocadon Günaydın'a konuştu: " Kıyı partisi olmaktan çıkmalıyız "https://t.co/TO1KB4GF0e — Günaydın Gazetesi (@GunaydinGazete) 23 Temmuz 2018

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Kocadon, Erdoğan'ın bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak "Belediyecilikten gelen biri olduğu için yerel yönetimlerle ilgili tüm sorunları yakından biliyor. Onun için ben inanıyorum ki yeni sistemde, yerel yönetimlerle ilgili iyi kararlar alınacaktır. Hatta yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da duyuyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum. Başkan Erdoğan olduğu için yeni sistemin yerel yönetimlere fayda sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

​'ERDOĞAN, BU YÜZDEN BAŞARILI OLUYOR'

Kocadon, "Belediyecilikten gelen isimlerin devlet yönetiminde daha başarılı olduğuna mı inanıyorsunuz" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Ambleme de oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız. Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten."

© AFP 2018 / ADEM ALTAN CHP'de imza krizi sertleşiyor: Muhalefet güvenmiyor, genel merkez yalanlıyor

Kocadon, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da "Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor" ifadesini kullandı.