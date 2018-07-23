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12:12 23 Temmuz 2018
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    Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

    CHP'li belediye başkanı: Erdoğan halkı çok iyi anlıyor, yeni sistem devlete ivme kazandıracak

    © AA / Ali Ballı
    Türkiye
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    CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimlerle ilgili sorunları yakından bildiğini savunarak "Bu yüzden yeni sistem devlete ivme kazandıracak, başarılı olacak" dedi. Kocadon, "Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor" ifadesini kullandı.

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    Kocadon, "Belediyecilikten gelen isimlerin devlet yönetiminde daha başarılı olduğuna mı inanıyorsunuz" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

    "Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Ambleme de oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız. Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten."

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    Kocadon, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da "Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor" ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Bodrum, Mehmet Kocadon, Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı, kurultay, CHP, Mehmet Kocadon, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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