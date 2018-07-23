CHP'li belediye başkanı: Erdoğan halkı çok iyi anlıyor, yeni sistem devlete ivme kazandıracak

Bodrum belediye başkanı Mehmet Kocadon Günaydın'a konuştu: " Kıyı partisi olmaktan çıkmalıyız "https://t.co/TO1KB4GF0e— Günaydın Gazetesi (@GunaydinGazete) 23 Temmuz 2018
'ERDOĞAN, BU YÜZDEN BAŞARILI OLUYOR'
"Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Ambleme de oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız. Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten."
Kocadon, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası partisinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak da "Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor" ifadesini kullandı.
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