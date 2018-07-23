Bakan yardımcıları belli oldu

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı

Yeni kabinede görev yapacak olan bakanların yardımcıları bugün açıklandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre;Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları: Fatma Varank, Mehmet Emin Birpınar ve Mücahit Demirtaş.

Enerji Bakan Yardımcıları: Abdullah Tancan, Alparslan Bayraktar ve Mithat Cansız.

Karayolları Genel Müdürü: Abdülkadir Uraloğlu.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları: Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcıları: Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcıları: Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcıları: Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu.

DAHA ÖNCE İSİMLERİ AÇIKLANAN BAKAN YARDIMCILARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirilmişti.