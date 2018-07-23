Aliağa'da 2600 işçinin zehirlenme sebebi su değilmiş

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sonuçlarda gıda zehirlenmesine yol açabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Ayrıca, şantiye işçilerine yemek veren şirketten yemek alımı durduruldu. Onun yerine başka bir yemek şirketinden soğuk kumanya hizmeti alınmaya başlandı.
© Fotoğraf : DHA
İNCELEME SÜRÜYOR
Zehirlenme olayının yaşandığı gün menüde bulunan düğün çorbası, İzmir köfte, şehriyeli pilav, profiterolden de numuneler alındı. Numunelerin Gıda, Tarım ve Hayvanlık İl Müdürlüğü'ndeki incelemesi sürüyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)