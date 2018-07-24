AK Parti Afyonkarahisar yönetimi, Genel Merkez kararıyla istifa etti

Eski AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven'in 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylığı için istifa edip, milletvekili seçilmesinin ardından yerine il başkan yardımcılığı görevi yürüten Hüseyin Sezen vekaleten görevlendirildi.
DHA'nın aktardığına göre, konuyla ilgili partiden yapılan yazılı açıklamada, Sezen'in atama yazısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığı belirtildi. Sezen'in açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:
"Dün itibariyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yazımız imzalanmış olup asaletimiz tebliğ edilmiştir. Öncelikle ilimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bundan sonra kaldığımız yerden yolumuza devam edecek ve bulunduğumuz çıtayı daha da yüksek seviyelere getirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Daha önce olduğu gibi bugün de herkesle barışık ve siyasi görüş ayırt etmeden herkese kapısını sonuna kadar açan bir il başkanı olmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızın dertlerini dinleyecek, sıkıntılarına çözüm olmaya gayret edeceğim."
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