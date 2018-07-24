Beyoğlu'nda heyelan tehlikesi: İstinat duvarı çöktü, binada göçük riski var

DHA Heyelan nedeniyle yük treni raydan çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İmrahor Caddesi Fuadiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın yanındaki temel kazısı sırasında saat 10.30 sularında toprak kayması yaşandı.

Göçüğün vatandaşlar tarafından fark edilmesi sonrası bina tahliye edildi, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Binanın zemininde toprak kaymasının devam ettiği görüldü.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN: BİNANIN RUHSATI YOK

© AFP 2018 / MARIO LAPORTA Heyelan sonucu 1.200 yıllık mezar ortaya çıktı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, olay yerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"3 binada tehlike yaşıyoruz. 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan bir bina, yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşıyor. Olay saat 10.30 sıralarında oldu. Hayati bir tehlike insanlar için şu an söz konusu değil. Binanın çökme tehlikesi var. Şu anda yapabileceğimiz sadece çevredeki insanların hayatlarını garantiye alacak tedbirler almak. Süreci izliyoruz. Binanın ruhsatı da iskanı da yok, kaçak bir yapı."

BİNANIN SAHİBİ: OTEL İNŞAATI SIRASINDA BİNADA ÇATLAKLAR OLDU

Binanın sahibi Emin Ertürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Otel inşaatı yapılıyordu. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar oldu. Uyardık ancak devam ettiler" dedi. Binayı tamamen tahliye ettiklerine sevinen Ertürk, "Mal önemli değil, herkesin tahliye edilmesine mutluyuz" ifadesini kullandı.