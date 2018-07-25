Adnan Oktar soruşturması şüphelileri farklı cezaevlerine sevk edildi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi.

AA'nın haberine göre, gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmalarından sonra da yine örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.

Buna göre, tutuklu şüphelilerden Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın Tekirdağ cezaevlerinde tutulduğu öğrenilirken, erkek şüphelilerden 61'nin Metris Cezaevi'nde, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma ve 15'inin de Bakırköy kapalı cezaevlerinde bulunduruldukları belirtildi.

Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda öncelikle buna önem verildiği de ifade edildi.

14 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, 169 KİŞİ TUTUKLU

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlar görüntülendi 5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.

Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'nitelikli cinsel saldırı', 'şantaj', 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' ve 'cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.