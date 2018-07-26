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11:13 26 Temmuz 2018
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    Meral Akşener

    İYİ Partili Andican: Akşener'e alternatif yok

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanı Ahat Andican, genel başkanlık görevini bırakma kararı alan Meral Akşener'in ikna edileceğini belirterek, "Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır" dedi.

    İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Habertürk TV'de İYİ Parti'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

    Aytun Çıray
    © AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
    İYİ Partili Çıray: Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok
    Andican, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası görevini bırakma kararı alan ve olağanüstü kurultayda yeniden aday olmama kararının kesin olduğunu söyleyen Akşener'in ikna edileceğini söyledi.

    Andican, "İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır" dedi.

    'AKŞENER, TÜRK SİYASETİNDE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR SİYASETÇİ'

    Eski MHP Milletvekili Koray Aydın- Meral Akşener
    © AA / Evrim Aydın
    Selvi: İYİ Parti'de Akşener'den sonraki en güçlü isim Koray Aydın, muhaliflerin adayı ise Yusuf Halaçoğlu
    Akşener'in istifa ettiğine dair haberleri yalanlayan Andican, "Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır. Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor" diye konuştu.

    Andican, "Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü" ifadesini kullandı.

    Akşener'in yerine partide alternatif arayışı olmadığını söyleyen Andican, "Rahmetli Demirel'in 'doğmamış çocuğa don biçmeyin' şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır" dedi.

    'BAHÇELİ'NİN ÜZERİNE VAZİFE DEĞİL'

    Devlet Bahçeli
    © AA /
    Bahçeli'den İYİ Parti'ye Akşener çağrısı: Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Partililere yaptığı 'Hanımefendiyi ikna edin' açıklamalarına da değinen Andican, şunları söyledi:

    "Sayın Bahçeli'nin birçok değerlendirmesi var ve bunların neyi amaçladığını anlamıyorum. İYİ Parti'nin içişi Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerine vazife değil" diye konuştu.

    Andican, İYİ Parti'den MHP'ye geçişler olabileceği iddialarıyla ilgili, "Aklı başında bir siyasetçi için başka partiye sığıntı olarak gitmektense, kendi partisinde birinci sınıf siyaset yapmak en doğru davranış. Ancak bazı tek tük arkadaşlar kendilerini başka yerde görmüştür, böyle şeyler olmuştur. İYİ Parti'deki arkadaşlarla yakın temas halindeyim, böyle bir şey olacağını sanmıyorum" dedi.

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    Etiketler:
    kurultay, MHP, İYİ Parti, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Ahat Andican
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