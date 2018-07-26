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12:32 26 Temmuz 2018
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    CHP il başkanları

    CHP'de 59 il başkanından 'kurultay talebinden vazgeçin' çağrısı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP'de, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerek olmadığını bildirdi. Kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden il başkanları, kurultay talebinden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Kılıçdaroğlu, 'CHP'de değişim' sözlerine açıklık getirdi: Yönetimsel değil yapısal...
    24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay için başlatılan imza kampanyasına karşı çıkan CHP'de aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 59 il başkanından Genel Merkez yönetimine destek geldi.

    Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.

    Açıklamada, OHAL'in kalıcı hale getirilmek istendiği belirtilerek, "Bu şartlarda partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" denildi.

    GÜVENER: İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR

    Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.

    KAFTANCIOĞLU: TARAFIMIZI DEĞİL TAVRIMIZI ORTAYA KOYMAK İÇİN GELDİK

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'li Tezcan: İmza toplanırsa kurultay olur, toplanmazsa mesele biter
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İl başkanları olarak Ankara'ya tarafımızı değil tavrımızı ortaya koymak için geldik. Bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen ve yürütülen sürece ortak olmama adına bugün söylendiği veya ifade edildiği gibi herhangi bir skor vermek üzere gelmedik" diye konuştu.

    Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, toplantıya davet edilen 81 il başkanından 59'u Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Muharrem İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.

    USLUER: İL BAŞKANLARININ İRADESİ DELEGENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger
    © AA / Güven Yılmaz
    CHP'li Aksünger: Kurultay için imza verenlere ciddi baskı var
    Partide kurultay isteyen isimlerden CHP PM Üyesi Gaye Usluer, Habertürk'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

    "1 ayda seçim analizini niye yapamadık? Neleri yapmamız gerektiği, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda yol haritamızı belirlememiz gerekir. İl başkanları delegelerin üzerine açıklama yapamazlar. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir. Hegamonya açıklamasıdır. Bu kurultayın yapılmama isteği, mevcut hegamonik yapının bozulmaması isteğidir. Bizler değişime daha açık, değişimden korkmayan kişileriz. Bu açıklama, gerçeği dile getirmekten ziyade, mevcut yönetimin bozulmaması içindir."

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    Etiketler:
    olağanüstü kurultay, CHP, Canan Kaftancıoğlu, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
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