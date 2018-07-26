CHP'de 59 il başkanından 'kurultay talebinden vazgeçin' çağrısı

Olağanüstü kurultay tartışmalarının partiyi yıprattığını ve yerel seçime odaklanmak gerektiğini ifade eden CHP il başkanları, "Kurultay taleplerinizden vazgeçin" dedi.
Açıklamada, OHAL'in kalıcı hale getirilmek istendiği belirtilerek, "Bu şartlarda partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir" denildi.
İl Başkanlarımız basın açıklaması gerçekleştiriyor https://t.co/3zgkXU0x67— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 26, 2018
GÜVENER: İMZA SÜRECİ PARTİMİZE ZARAR VERİYOR
Ankara'da toplanan il başkanları adına ortak açıklamayı Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener yaptı. Güvener, "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz" ifadesini kullandı.
Canan Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre davet edilen 81 il başkanından 59'u Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 26, 2018
KAFTANCIOĞLU: TARAFIMIZI DEĞİL TAVRIMIZI ORTAYA KOYMAK İÇİN GELDİK
Kaftancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, toplantıya davet edilen 81 il başkanından 59'u Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Muharrem İnce'ye destek verenler arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Ege ağırlığı dikkat çekiyor.
USLUER: İL BAŞKANLARININ İRADESİ DELEGENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR
"1 ayda seçim analizini niye yapamadık? Neleri yapmamız gerektiği, neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda yol haritamızı belirlememiz gerekir. İl başkanları delegelerin üzerine açıklama yapamazlar. Yarısı kurultay delegesi olmayan il başkanlarının iradesi delegelerinin üzerinde değildir. Hegamonya açıklamasıdır. Bu kurultayın yapılmama isteği, mevcut hegamonik yapının bozulmaması isteğidir. Bizler değişime daha açık, değişimden korkmayan kişileriz. Bu açıklama, gerçeği dile getirmekten ziyade, mevcut yönetimin bozulmaması içindir."
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