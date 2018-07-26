'Akşener'in ikna olmaması durumunda İYİ Parti'de toplu istifa gündeme gelebilir' iddiası

Sözcü'de "İYİ Parti bırakmıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın "2. Olağanüstü Kurultay'ı 12 Ağustos'ta yapılacak. Başkanlık Divanı ve Meclis grubu olarak adayımız Sayın Meral Akşener. Bizim söylediğimiz bu. Bizim B planımız yok. Bizim bir tane planımız var, Sayın Akşener üzerine" ifadesine yer verildi. Haberin devamında, şu iddia ileri sürüldü:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, cumartesi günü Meral Akşener'i evinde ziyaret edip genel başkanlık için ikna etmeye çalışacak. Akşener'in adaylığı kabul etmemesi halinde Başkanlık Divanı'nın bazı üyeleri topluca istifa edilmesini gündeme getirdi."

NE OLMUŞTU?

24 Haziran sonrası partisinde çok sayıda kişinin 'beklentilerin altında kaldığı' yolundaki eleştirisine konu olan Akşener, dört gün önce kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.

Söz konusu açıklamanın ardından çok sayıda partili, delegelerin olağanüstü kurultayda Akşener'i tek aday olarak göstereceğini söylemişti.

Karara tepki gösteren bazı partililer, kendilerini Akşener'in evinin önüne zincirlemişti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da, Akşener'in kendisine "Kurultayımızı toplayın, hesaplaşalım" dediğini aktarmıştı. Türkkan, Akşener'in partililerden 72 saat süre istediğini bildirmişti. Daha sonra yeniden kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir", "İYİ Parti yeni yönetimle yola devam etmeli" ifadelerine yer vermişti.