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14:05 26 Temmuz 2018
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    Engin Özkoç

    CHP'li Özkoç: Kurultay çağrısı yapanlar düşmanlarımız değil kardeşlerimiz

    © Fotoğraf : TBMM
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, partisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapanlarla ilgili olarak "Bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz" dedi.

    CHP, 59 il başkanı, kurultay açıklaması
    © AA / Gökhan Balcı
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    Özkoç, Türkiye Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, "Bizi, birilerinin istediği gibi kimse birbirimize vuruşturamaz. Birbirimizi yok etmeye kimse cesaret edemez, kimsenin de gücü yoktur" ifadesini kullandı.

    Muharrem İnce'nin CHP'nin evladı olduğunu belirten Özkoç, imza verenler varsa onların da hak, hukuk, yasa, özgürlük ve demokrasiden yana yüreğini veren, cebindeki 5 kuruşla mücadele eden, kendi örgütlerinin insanları olduğunu söyledi.

    Engin Özkoç, şunları söyledi:

    "Kendi örgütümüzün insanları, imza verir, vermez. CHP bunu yetkili kurullarında görüşür, ondan sonra kararını alır. CHP, her aşamada demokratik yöntemleri belirlemiş bir partidir. Arkadaşlarımız CHP'ye pazartesi getirip, 'şu kadar imza var' dedikleri zaman kendi içtüzüğümüze uygun imza toplanmışsa, CHP kurultayını yapar. Diyelim ki toplanmadı, bu insanlar bizim düşmanlarımız değil, özbeöz kardeşlerimiz. Bu insanlarla biz kol kola gireceğiz, 'Böyle bir demokrasi mücadelesi içinde görüşümüz buydu ama şimdi hep birlikte tekrar milletimiz için yollara döküleceğiz' diyeceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz."

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    © Fotoğraf : DHA
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    AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'saldırdığını' ileri süren Özkoç, şunları kaydetti:

    "Sözcü Mahir Ünal çıkıyor, pişkin, rahat, ifadesiz, hatta biraz da müstehzi bir suratla Kılıçdaroğlu'na saldırıyor. Kılıçdaroğlu, mücadelesine devam edecek. Hak, hukuk, adalet için masum insanların mücadelesi sürsün diye devam edecek. İnsanlara, sizin baktığınız gibi tepeden bakmayacak, kumarı, faizi teşvik etmeyecek, vergilerle insanlarımızı daha da yoksullaştırmayacak. Biz de örgütlerimizle, milletvekilleriyle, Parti Meclisi üyelerimizle dimdik arkasında bu mücadeleye destek vereceğiz. Türkiye'yi 17 yıldır yönetenler, terörle kucak kucağa olanlar, ülkeyi itibarsız hale getirenler, avro, doları fırlatıp TL'yi itibarsız hale getirenler, milleti kumara, faize teşvik edenler bize akıl vermeye çalışıyorlar. CHP'yi yönlendirmek, dizayn etmek ne Mahir Ünal'ın ne de onun ağababası olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şeydir. CHP'nin bir tek sahibi vardır, CHP örgütleridir."

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    Etiketler:
    imza, kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Engin Özkoç, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ankara
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