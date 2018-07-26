Twitter üzerinden emekli oldu

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, SGK'nın sosyal medyadan emeklilik operasyonu, Mesut Yılmaz adlı vatandaşın SGK'ya attığı tweet mesajıyla başladı.
Babasına ait sicil numarasıyla başka bir kişinin emekli edilmesi yüzünden babasının bir türlü emekli olamadığından yakınan Yılmaz, sicil hatasını Edirne SGK Müdürlüğü'nde düzeltmeyi başardıklarını, Edirne'nin Ankara'daki Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gerekli yazıyı da yazdığını, ancak buna rağmen SGK'nın babası Mustafa Yılmaz'ı emekliye ayırmadığını belirtti.
'EMEKLİ ETTİK, HAYIRLI OLSUN'
Vatandaşın SGK'ya yaptığı bu şikayete SGK'dan jet hızıyla yanıt geldi. SGK, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 14.45'te, yani sosyal medya üzerinden yapılan şikayetten sadece bir gün sonra, aylardır bekleyen Mustafa Yılmaz'ın emekli olduğunu söyledi.
SGK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar Mesut Bey, sosyal medyada babanız için yazdığınız talep üzerine emeklilik işlemi başlatıldı ve babanız bugün itibariyle emekli olmuştur. Hayırlı olsun" denildi.
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