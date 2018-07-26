Çavuşoğlu: Kimse Türkiye'ye dayatma yapamaz, tehditte bulunamaz

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle Türkiye'yi ağır yaptırımla tehdit etmesi üzerine ilkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan İngilizce açıklama yaptı. Ardından Dışişleri Bakanlığı yanıt verdi.

''Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz'' diyen Çavuşoğlu ''Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir'' vurgusu yaptı.

Noone dictates Turkey. We will never tolerate threats from anybody. Rule of law is for everyone; no exception. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 26 Temmuz 2018

© REUTERS / Leah Millis Pence: Rahip serbest bırakılmazsa Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulayacağız

Dışişleri Bakanlığı da ''​Kimse Türkiye'yi tehdit edemez, kimse Türkiye'ye emir veremez'' tepkisini gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleri hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ESAS ALAN DEMOKRASİYİZ'

''Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.''

'ABD MÜTTEFİKLİĞİ HİÇE SAYIYOR'

''Ülkemiz, ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD yönetiminin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.''

'BRUNSON BAĞIMSIZ TÜRK YARGISININ YETKİ ALANINDA'

''Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD yönetimini bir an önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.''