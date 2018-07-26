Göztepe'den Yunanistan ile dayanışma pankartı

Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden Göztepe, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi.
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti.
Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)