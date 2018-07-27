Ardahan'da bulunan Rus generalin cesedi toprağa verildi

Ardahan'da, geçen yıl inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş ve vücudunun büyük bir bölümü çürümemiş halde bulunan Polonya asıllı Rus General Karl Karloviç Rjepetski'nin cesedi, Malakanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Ardahan'da Karagöl mahallesind bir inşaat alanında 26 Nisan 2017'de gerçekleştirilen kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus ordusunda görevli Polonya asıllı Rus General Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu tespit edilen ceset, ilgililerce bir süredir bulunduğu Kars Müze Müdürlüğü'nden alındı.

Bir ambulans ile Ardahan'a getirilen Rjepetski'nin naaşı, kent merkezine bağlı Sulakyurt köyündeki Malakanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, defin işlemlerinin yapıldığını belirterek, "Defin işlemi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilgililer ile Rusya'nın Trabzon Konsolosluğu'nda görevli ilgililer eşliğinde yapıldı. Söz konusu bölgede anıt veya benzeri bir işlem yapılmayacak. Bizden talep edilen cesedin gömülmesiydi. Biz de bugün bu işlemi yaptık" dedi.

Bilmez, cesedin çıktığı inşaat alanınında ise vatandaşın inşaatını yapmasına artık engel kalmadığını sözlerine ekledi.