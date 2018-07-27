'Albayrak, Soylu ve Gül'ün yeni MKYK'da da görevlendirilmesi, AK Parti içinde huzursuzluk yaratabilir'

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) büyük ölçüde değiştirileceği iddia edildi. Milliyet'in haberinde , Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'ün yeni MKYK'da da görevlendirilmesinin, parti içinde huzursuzluk yaratabileceği ileri sürüldü.

Şebnem Hoşgör imzalı haberde "Kulislerde grupta koltuğunu bırakan bunca isim varken, hem hükümette hem MKYK da aynı isimlerin tercih edilmesinin yanlış olacağı görüşü dile getiriliyor. Bu arada Erdoğan'ın son MYK'da, kurmaylarından MKYK'da değerlendirilebileceğini düşündükleri isimleri kendilerine sunmalarını istedikleri öğrenildi" ifadesine yer verildi.

'ÖRNEĞİN BİR İLDE DURUMUMUZ GAYET İYİ, AMA BİR İLÇEDE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR'

Kongrenin ardından yerel seçim hazırlıklarına süratle başlanacağı belirtilen haberde, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarının, başta 1 Kasım'a göre oy kaybının büyük olduğu yerlerde sandık bazında ele alınacağı kaydedildi. Teşkilat, milletvekilleri, belediye başkanlarından istenen raporların seçim işleri başkanlığında karşılaştılıp bir rapor halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı bildirildi. Parti kurmayları, konuyla ilgili olarak şu görüşleri aktardı:

"Bu raporla bölge ve il düzeyinde 24 Haziran sonuçlarının detaylı analizi ortaya konmuş olacak. Süreçte bizi olumlu ya da olumsuz etkileyen nedenler sonuca etki bazında öncelik sırasıyla madde madde belirlenecek. 24 Haziran sonuçları bize yerel seçim adaylarımız konusunda da önemli ipuçları verecek. Örneğin bir ilde genel durumumuz gayet iyi ama bir ilçede büyük düşüş var. Bu orada ağırlıklı olarak belediyeden kaynaklı bir sorun yaşandığını ortaya koyar. Tüm bunları detaylı inceleyip, yerel seçimler için mevcut belediye başkanımızla tamam mı devam mı kararını vereceğiz."