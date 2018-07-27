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18:35 27 Temmuz 2018
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    CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

    CHP'li Tüzün: Kurultay için elimize 559 ıslak imza ulaştı, 69'u ise pazartesi gelecek

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay sesleri yükselen CHP'de muhalifler, bunun için 559 ıslak imza topladıklarını açıkladı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 69 ıslak imzanın da ellerine pazartesi günü ulaşacağını ifade etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Kılıçdaroğlu: Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler
    CHP'de muhalifler, seçimli olağanüstü kurultay için topladıkları ıslak imza sayısını açıkladı. "Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir" diyen CHP'li Yaşar Tüzün, bunun 559'unun ellerinde olduğunu, 69'unun ise pazartesi günü geleceğini söyledi.

    İmza toplama sürecinin üç gün daha süreceğini belirten Tüzün, "Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı. 

    '32  İL BAŞKANIMIZI SAYABİLDİK'

    CHP, 59 il başkanı, kurultay açıklaması
    © AA / Gökhan Balcı
    CHP'de 59 il başkanından 'kurultay talebinden vazgeçin' çağrısı
    Genel merkeze destek açıklaması yaparak 'kurultay talebinden vazgeçin' diyen il başkanlarına tepki gösteren CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "58 il başkanının  beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik" ifadesini kullandı.

    Tüzün, şunları söyledi:

    "Gelinen noktayı şeffaf bir biçimde açıklayıp bilgilendirme amacı ile buradayız. Sevgili basın mensupları, tüzüğümüz gereği imza kampanyasının başlamasından sonra 30 Temmuz saat 17:30'da imza verme süresi sona eriyor. Delegelerimiz, saat 17:30'a kadar imzalarını verebilirler. İmza süreci kapandıktan sonra bu imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecektir.

    "Milletvekili arkadaşlarımız dün bir bildiri yayınladılar, bu bildiride 129 arkadaşımızın ismi geçti, bakın ismi geçti diyorum, imzası değil. Ben aranmadım, benim gibi aranmayan birçok arkadaşımız var. Onların şahsi fikirlerine saygı duyuyoruz ancak 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz.

    "81 ilimiz var, 81 il başkanımız var. 58 il başkanının beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik. İl başkanlarımız şahşi düşüncelerini açıklamışlardır. İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulundu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi.

    "İl başkanlarımız, örgütlerimizle, kurultay delegelerimizle konuşup bir değerlendirme yapmamışlardır. Onların açıklamalarından sonra birçok yerden arandık, "İmza vermemiştik ama bu açıklamadan sonra vereceğiz" diyen birçok arkadaşımız oldu. O nedenle il başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

    "Tüzüğümüzde olağanüstü kurultay toplama yetkisi vardır. Tüzük maddesini uygulamak ayıp mı, yasak mı? "Bu kurultay olmasın, kurultay toplanmasın" diye bir madde yok, il başkanlarımız yanlış yerden sürece başladılar.

    "İmzaları geri çektirin' şantajını duyuyoruz, bunları üzülerek izliyoruz. CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. CHP 'nin tüzüğünün değişmesine, kurultay yapılmasına kimse engel olamayacaktır.

    "İmza atmayanlara 'sakın atmayın' tehdidinin olduğunu ne yazık ki biliyoruz.

    "Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559'dur. Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz."

     

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    Etiketler:
    olağanüstü kurultay, CHP, Yaşar Tüzün, Türkiye
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