İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

Yunanistan bandıralı gemi Boğaz'da arızalandı. Kıyı Emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, Boğaz gemi trafiğine bir süre kapatıldı.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis İstanbul Boğazı'nda Kıtalararası Yüzme Yarışı 10

Adana Ceyhan Limanı'ndan yükünü alarak Romanya'ya doğru yola çıkan Yunanistan bandıralı 'Nissos Therassia' isimli 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi makineden kaynaklı arıza yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlere bağlanan Nissos Theressia bu sabah saat 07.00 sıralarında Karadeniz açıklarına çekilmeye başlandı. Geminin geçişi sırasında yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında geminin geçişi römorkörler eşliğinde tamamlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorköre bağlanarak çekilen geminin geçişi yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.

Gemi, römorkorlar tarafından Riva açıklarına çekildi. Gemi burada demirlerken İstanbul Boğazı da yeniden gemi trafiğine açıldı.