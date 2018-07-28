Vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanını temsil edecek

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle; Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine 72. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 72/A maddesi eklendi.
Yeni eklenen maddede "Vali ilde Devletin ve Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtası; kaymakam ilçede Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır" ifadesi yer aldı.
Bu; 81 ildeki valilerle 921 ilçedeki kaymakamların resmen Cumhurbaşkanının'nın da temsilcisi olmaları anlamına geliyor.
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