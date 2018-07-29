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14:25 29 Temmuz 2018
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    cezaevi

    AYM: Mahkumlara 4.25 metrekare yeter

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi (AYM), her mahkûm için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının yeterli olduğuna hükmetti.

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    © AA / Binnur Ege Gürün
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    FETÖ davasından yargılanan Mehmet Hani Baki, tutuklanarak Osmaniye 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmasının ardından kullanım alanının yetersiz olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

    Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Baki, 16 kişilik A-38 koğuşunda 25 kişiyle birlikte kaldığını belirterek kişi sayısının azaltılması talebiyle, İnfaz Hâkimliği'ne başvurdu. Baki'nin başvurusu reddedildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz da reddedilince Baki, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. AYM'nin talebi üzerine cezaevinin gönderdiği yazıda, A-38 odasının mevcudunun ortalama 25 olduğu, kişi başına düşen kullanım alanın 4.25 metrekare olduğu belirtildi. Cezaevi idaresi, ayrıca koğuşta uyumak ve dinlenmek için kullanıma tahsis edilmiş ranza sayısının 16 olduğunu, yaklaşık dokuz tutuklunun kapasite fazlalığı nedeniyle yer yataklarında yatmak zorunda kaldığını bildirdi.

    yalancı şahit, müezzin
    © Fotoğraf : DHA
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    Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü, eski hâkimin başvurusunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Gerekçeli kararda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantısı tespit edilen pek çok kişi hakkında tutuklama tedbiri uygulandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

    "Bu öngörülemeyen durum sonucunda ülke genelindeki tutuklu sayısı çok kısa süre —birkaç gün- içinde on binlerle ifade edilen sayılarla artmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonrasında bir dönem için hal böyle olmasına rağmen başvurucunun tutulduğu odanın her mahpus için mutfak ve açık havalandırma alanları gibi ortak yaşam alanları ile birlikte 4.25 metrekarelik kişi başına düşen kullanım alanının bulunması nedeniyle bu konuda yeterli standartlara sahip olabildiği sonucuna varılmıştır. Zaman zaman kendisine ayrılmış yerdeki yatakta uyuyup ranzadaki yataklarda uyuyamamasının başvurucunun üzerinde ağır bir bedensel ve ruhsal yük oluşturduğu söylenemeyecektir."

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    BAŞKAN, KARŞI OY KULLANDI

    Anayasa Mahkemesi 2. Bölüm Başkanı Engin Yıldırım karara karşı çıktı ve karşı oy yazısında, "Aşırı kalabalık koğuşlarda tutulma belli bir süre için anlaşılabilir bir gereklilikten kaynaklanmakla beraber somut başvuruda olduğu gibi bir yılı geçen uzunca bir süre tutuklu ve hükümlülerin böyle bir ortamda tutulmaları kabul edilemez. Başvurucunun da aralarında olduğu tutuklu ve hükümlülerin bir yıldan fazla bir süre dönüşümlü olarak tuvalet önünde yerde yatmak zorunda kalmaları insan haysiyetiyle bağdaşmamaktadır" dedi.

     

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    Etiketler:
    mahkum, cezaevi, AYM, Anayasa Mahkemesi, Türkiye
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