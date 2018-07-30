CHP'de olağanüstü kurultay için imzalarda son gün

CHP’de genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin değişmesi talebiyle kurultay için toplanan imzalarda son güne gelindi. 16 Temmuz’da başlatılan noter aracılığıyla imza toplama süreci bugün mesai bitiminde tamamlanıyor. Parti tüzüğüne göre imzaların 7 gün içinde CHP Genel Merkez’e sunulması gerekiyor.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Muharrem İnce’nin, “Önümüzden yürü derlerse yürümeye hazırdım” açıklamasının ardından parti içi muhalifler, imza toplamaya başladıklarını duyurdu. Birkaç gün içinde olağanüstü kurultay toplanabilmesi için yeterli imzanın toplanacağı parti içindeki muhaliflerce dile getirilmesine rağmen, 15 gündür delege sayısının salt çoğunluğu olduğu belirtilen 625 delegenin imzası bulunan noter belgesi CHP Genel Merkezi'ne sunulamadı.

Muhalifler hafta sonu, kendilerine 559 imzanın ulaştığını ve 69 delegenin noter imzalı belgesinin ellerine geçeceğini açıkladı.

'PARTİ YÖNETİMİ İMZALARI GERİ ÇEKTİRMEYE ÇALIŞTI'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, muhalifler imza sayısını artırmaya çalışırken, parti yönetiminin imza veren delegenin geri çekilmesi için hafta sonu yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Her iki tarafın da delegeleri ikna etme çabasının bugün son dakikaya kadar devam etmesi bekleniyor.



