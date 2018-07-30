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09:47 30 Temmuz 2018
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    Türk asker

    TSK'da bir ilk: 4 Kırgız Türk'ü subay oldu

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Van'da Kırgız Türkleri'nin yaşadığı korucu köyü Ulupamirli 4 genç, Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Genç teğmenler köyün ilk subayları olarak TSK'ya katıldı.

    Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türk'ü olan güvenlik korucularının yaşadığı Ulupamir köyü, Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak TSK'ya katılan ilk subaylarının heyecanını yaşıyor.

    Teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu'ndan mezun olan korucu çocukları İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapacak.

    ​Pamir Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemşit Horasan, "Çok mutlu ve gururluyuz. Daha önce köyümüzden yüzlerce korucu, onlarca uzman çavuş ve astsubaylar çıkmıştı. Ancak ilk kez Türk Ordusu'na subay olarak hizmet edecek gençler gönderiyoruz. Köyümüzün 2 bin 500 nüfusu var. Yaklaşık 200 güvenlik korucusuna sahibiz. Her ailede mutlaka en az bir güvenlik korucusu bulunuyor. Genç teğmenlerimiz İbrahim Ulu ve Ramazan Erol'un babası güvenlik korucusu olarak emekli oldu. Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar'ın ailelerinde de bir çok korucu bulunuyor. Biz vatanımız için canını vermeye hazır insanlarız. Şimdi artık orduda komutanlarımız da olacak" diye konuştu.

     

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    Etiketler:
    Kırgızlar, subay, TSK, Erciş, Van
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