Bedelli yasası Erdoğan'ın onayına sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası bedelli askerlikte başvuru süreci başlayacak.

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Bedelli askerlik uygulaması kapsamında Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik'teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı.

Bedelliden yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi beklenirken, uygulama için 400 bin civarında başvuru beklendiği belirtiliyor.