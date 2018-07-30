Hastanelerde jandarma dönemi başladı

Hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu hastanelerinde jandarma da görev yapacak.

Herhangi bir şiddet olayında polisle birlikte hareket edecek jandarma 24 saat hastanede bulunacak.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hastanelerde sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarının önlenmesi açısından alınan güvenlik tedbirlerin önemli olduğunu söyledi.

Jandarmanın polisle birlikte hastanede görev yapmasının caydırıcılık açısından önemli bir tedbir olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Jandarma ve polisin hastanede birlikte olması doğru bir uygulama. Caydırıcılık noktasında da çok etkili olacağını düşünüyorum" dedi.

Tanrıkulu, sağlık personellerine yönelik şiddet olaylarına ilişkin ceza kanununda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini de vurguladı.