Ticaret Bakanlığı: ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bugün yaptığı açıklamada Türkiye'nin ABD'nin ek yaptırımlarına karşı bir şikayette bulunduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Çelik ve aluminyuma uygulanan ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır" denildi.

Turkey initiates WTO dispute complaint against additional US duties on steel, aluminium #TradeDisputes https://t.co/ihNllFMRxO pic.twitter.com/MWVEKBbO1c — WTO (@wto) August 20, 2018

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile WTO ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtıldı" ifadeleri kullanıldı.

​ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini açıklamıştı.

Trump Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim. Bu oran artık alüminyumda yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi durumda değil" demişti.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"10 Ağustos 2018 tarihinde ABD makamlarından yapılan açıklama ile ülkemizden ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergiler, %100 oranında artırılarak demir çelikte %50'ye, alüminyumda ise %20'ye çıkarılmıştır.

ABD'nin almış olduğu Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle, 15 Ağustos 2018 tarihinde, ülkemizin daha önce ABD'ye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önlemi, mütekabiliyet çerçevesinde, %100 artırılarak iki katına çıkarılmıştır. Böylelikle söz konusu 22 üründe ABD'ye uygulanan ek vergi tutarı toplam 533 milyon dolar olmuştur.

Diğer taraftan, Dünya Ticaret Örgütü platformunda da ihracatçılarımızın haklarının korunması için gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkeler; Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."