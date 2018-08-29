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    Binali Yıldırım

    Binali Yıldırım'dan S-400 açıklaması: Hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değil

    © AA /
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir” dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Atılgan Özdil
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    TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan temasları kapmasında Azerbaycan’ın İctimai TV (İTV)ye açıklamalarda bulundu.

    Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinin tek kelime ile mükemmel olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizim üzüntülerimiz de bir, sevinçlerimiz de bir, geleceğimiz de bir. Ülkelerimizin, halklarımızın refahı için, huzuru için her iki devletim hükümetleri, meclisleri çok yakın çalışma içindeler. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da ileri taşıyacağız. Çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji projeleri, demiryolu projeleri, petro-kimya, rafineri projeleri. Bunlar sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için değil bölge için çok önemli faaliyetler” dedi.

    'İSTERDİK Kİ NATO ÜYESİ ÜLKELERDEN ALABİLELİM'

    Bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

    — Suriye’de, Irak’ta yaşananlar ve Amerika’nın Rusya’ya, İran’a uyguladığı bazı ambargolar, Türkiye’ye yönelik olumsuz tutum ve davranışları. Bizim bölge ülkeleri olarak daha yakın bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak mecburiyetinde, milletinin güvenliğini sağlamak mecburiyetinde. Bunun için etkin savunma sistemine ihtiyaç var. Biz bir NATO ülkesiyiz. İsterdik ki, biz bu ihtiyaçlarımızı NATO üyesi diğer ülkelerden alabilelim.

    'NATO ÜYESİ ÜLKELERDEN ALAMAYINCA TÜRKİYE'Yİ SAVUNMASIZ MI BIRACAĞIZ?'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA /
    Erdoğan: S-400'leri kullanmayacağız da ne yapacağız, ABD'nin eline mi bakacağız?
    - Alamadık, alamayınca Türkiye’ni savunmasız mı bırakacağız. Biz de tedbirimizi aldık. Alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir. Bizim kendi savunma ihtiyacımızı karşılamak içindir. Amerika verseydi, NATO’daki diğer Avrupa ülkeleri verseydi bir böyle bir yola gitmezdik. Bu tercihten ziyade mecburiyet olarak gerçekleşti. Bunu ihtiyaç halinde caydırıcı amaçla kullanacağız. Özellikle Güney sınırımızdan gelen roketler, füzeler onları karşılamak, durdurmak için kullanacağız. Türkiye’nin bunun dışında başka bir niyeti olamaz. Yunanistan geçmişte bunu aldı. Yunanistan da bir NATO ülkesi. Ona bir şey söylenmiyor. Türkiye alınca, niye aldın diye soru soruluyor. Türkiye egemen bir devlet, kararı kendi verir. Verdiği kararın da arkasında durur.

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    Etiketler:
    S-400, NATO, Binali Yıldırım, Azerbaycan, Rusya, ABD, Türkiye
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