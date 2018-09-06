3. havalimanı bilet fiyatlarında rekor artış

İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak THY'nin ilk uçuşuna katılarak bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenler biletleri tüketti. 31 Ekim tarihinde gerçekleşecek İstanbul-Ankara uçuşunda ise bilet fiyatlarının tavan fiyatı da geçtiği öğrenildi.

İstanbul'da yapımı devam eden yeni havalimanı, iki günlük taşınma sürecinin sonunda 31 Ekim saat 14:00'te ilk uçuşla operasyonlara başlayacak. Türk Hava Yolları'nın iç hatlarda İstanbul-Ankara seferi ile başlayacak seferler, Atatürk Havalimanı çıkışlı olarak internetten ve çağrı merkezinden satışa devam ederken seferlere ilgi olağanüstü boyuta geldi.

Airporthaber'de yer alan habere göre, THY'nin 31 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra yapacağı İstanbul-Ankara seferlerine gösterilen ilgi bilet fiyatlarını da fırlattı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin saat 14.00'te yapılacağını açıkladığı İstanbul-Ankara seferi henüz tarifede görünmezken saat 12:30, 13:00, 15:00 ve 16:00'daki uçuşlarda biletlerin tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

BİLETLER 372 TL'YE SATILIYOR

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre, satışı devam eden saat 12:30 seferinde sadece birkaç adet promosyon sınıfı bilet kaldığı ve o biletlerin de 192 TL'den satıldığı, saat 13:00, 15:00 ve 16:00'daki uçuşlarda ise promosyon bilet kalmadığı gibi diğer sınıflarda da sınırlı sayıda bilet kaldığı kaydedildi.

Kalan biletlerin halen tavan fiyat olan vergi dahil 352 TL'nin de üzerinde fiyatla 372 TL'den satışına devam edildiği belirtildi. Bilindiği gibi THY, 31 Ekim günü iç hatlarda ilk seferini Ankara'ya dış hatlarda ise ilk seferini Bakü ve KKTC'ye yapacak.