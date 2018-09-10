İdlib sınırına sürekli askeri sevkiyat, olası göçe karşı iki kat önlem

İdlib'e olası Suriye-Rusya operasyonunun tarihi henüz netleşmezken buna karşı Türkiye'den İdlib sınırına günlerdir askeri sevkiyat gidiyor. İdlib'den olası göçü engellemek için de sınırdaki güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin İdlib vilayetine komşu Hatay'daki sınıra fırtına obüsü, tank, panzer ve kirpi sevkiyatı sürüyor.

ASKER, ÖBÜS, ZIRHLI VE MÜHİMMAT

Hatay sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların yanısıra mühimmat sevkiyatı da devam ediyor.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların yüklü olduğu tırların da bulunduğu askeri araç konvoyu, yoğun güvenlik önemleri altında Hatay'ın Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

SINIRDA KUŞ UÇURTULMUYOR

İdlib nedeniyle sınırdaki güvenlik önlemlerini iki katına çıkartıldı. Sınır bölgesinde devriye turları atan askerler, sığınmacı geşini engellemek için 24 saat nöbet tutuyor. Bu kapsamda basın mensupları dahil kimsenin sınıra yaklaşmasına izin vermiyor.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez 'Bankaların musluğu İdlib'le açılacak'

YENİ GÖZETLEME KULELERİ

Bir yandan da sınırda yeni gözetleme kuleleri kuruluyor.

Bayramda İdlib'e gitmiş olan Suriyeli sığınmacılar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden dönüş yaparken, insanı yardım tırları da sınır kapısından gönderiliyor.