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11:54 22 Eylül 2018
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    Çavuşoğlu, Maduro tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te ağırlandı.

    Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son dönemde Ankara'nın yakın dostu haline gelen Caracas'ı ziyaret etti. Özellikle AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın ilişkiler geliştiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Çavuşoğlu'nu kabul etti.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
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    Maduro tarafından başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te ağırlanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin her şartta Venezüella devletinin ve halkının yanında olacağını belirterek "İçinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız" dedi.

    Görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında, Venezüella'daki temaslarında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyleyen Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Maduro'ya ilettiklerini, Venezüella liderinin de görüşlerini kendisiyle paylaştığını belirtti.

    'KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ'

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro- Diriliş Ertuğrul
    © Fotoğraf : Twitter
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    Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantılarda gördüm ki, iki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var ve içinden geçtiğimiz zor günlerde dayanışmamızı daha da artıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız'' dedi.

    Venezüella'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, görüşmede Devlet Başkanı yardımcılarından Tareck El Aissami'nin de bulunduğunu aktardı.

    'ALTIN VE ENERJİ ALANINDA GELİŞEN İLİŞKİLER'

    Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret ederek bu bağı daha da derinleştirmek ve genişletmek için bir araya geldiklerini anlattı.

    Nusret - Maduro
    © Fotoğraf : Twitter
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    'İKİ KARDEŞ MİLLET, İKİ BAĞIMSIZ DEVLET'

    Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde 'iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet' arasında oluşan bağlara dikkati çekti.

    Çavuşoğlu'nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası'na yaptığı ziyareti hatırlatan Rodriguez, sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için iş birliğiniartırmaya devam ettiklerini kaydetti.

    DHA'nın servis ettiği fotoğraflarda, polislerden birinin füze taşıdığı görüldü.
    © Fotoğraf : DHA
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    'DIŞ POLİTİKADA ORTAK HAREKET'

    İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Devlet Başkanı Yardımcısı, şöyle konuştu:

    'SİZ NEREDE BİZ ORADA'

    "Türkiye neredeyse Venezüella orada, Venezüella neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz."

    Etiketler:
    Delcy Rodriguez, Tareck El Aissami, Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolas Maduro, Miraflores, Caracas, Türkiye, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
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