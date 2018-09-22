Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü

Görüşme sonunda düzenlenen basın toplantısında, Venezüella'daki temaslarında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını söyleyen Dışişleri Bakanı, Erdoğan'ın selamlarını ve mesajlarını, Maduro'ya ilettiklerini, Venezüella liderinin de görüşlerini kendisiyle paylaştığını belirtti.
'KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ'
Venezüella'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çavuşoğlu, görüşmede Devlet Başkanı yardımcılarından Tareck El Aissami'nin de bulunduğunu aktardı.
'ALTIN VE ENERJİ ALANINDA GELİŞEN İLİŞKİLER'
Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez de konuşmasında, iki ülke arasında altın ve enerji alanında gelişmekle olan ilişkiler bulunduğuna işaret ederek bu bağı daha da derinleştirmek ve genişletmek için bir araya geldiklerini anlattı.
Venezuela ve Türkiye arasındaki ticari ilişkileri daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek amacında olduklarını kaydeden Rodriguez, özellikle son dönemde 'iki kardeş millet ve iki bağımsız devlet' arasında oluşan bağlara dikkati çekti.
Çavuşoğlu'nun iki yıl önce Bağlantısızlar Hareketi toplantısı için ülkesinin Margarita Adası'na yaptığı ziyareti hatırlatan Rodriguez, sadece ikili ilişkiler alanında değil tüm uluslararası platformlarda eşit, saygılı ve güvene dayalı bir dünya için iş birliğiniartırmaya devam ettiklerini kaydetti.
İki ülkenin dış politikadaki ortak hareketine de dikkati çeken Devlet Başkanı Yardımcısı, şöyle konuştu:
'SİZ NEREDE BİZ ORADA'
"Türkiye neredeyse Venezüella orada, Venezüella neredeyse Türkiye orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Venezüella Devlet Başkanı Maduro'dan selam yollamak istiyoruz."
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