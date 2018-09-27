Erdoğan: Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

— ABD en önemli ticaret ve yatırım ortakları arasında yer alıyor.

'HAKSIZLIK VARSA BUNUN DTÖ'DE ÇÖZÜLMESİ GEREKİR'

— ABD ile ticaret dengesi ABD lehine Türkiye'nin ise aleyhinedir. Ortada bir haksızlık varsa bunun Dünya Ticaret Örgütü nezdinde çözülmesi gerekir.

— Bundan sonra benzer kararların çıkması durumunda ülke olarak hakkımızı aramaya devam edeceğiz.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan ABD'li şirketlere: Sıkıntınız olursa ben buradayım

-Türkiye serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermeden yatırım ortamını güçlendirmeye devam edecektir.

'ABD İLE STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ BU ÇALKANTILI DÖNEMİN DE ÜSTESİNDEN GELECEK'

— Bugüne kadar ABD ile pek çok badireyi atlatan stratejik ortaklığımız, bu çalkantılı dönemin de üstesinden gelecektir.

— FETÖ ve PYD-YPG terör örgütüyle ilişkiler bağlamında, ABD ile ilişkilerimizde maalesef kapatmamız gereken ciddi bir mesafe bulunuyor. Mevcut yönetimdeki kimi çevreler, görüş ayrılıklarımızı tehdit, baskı ve şantaj diliyle çözebileceklerini zannediyor

'KRİZ DEĞİL SPEKÜLASYON'

© AA / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bizde kriz mriz yok

-Son dönemde döviz kurunda yaşananlar kriz değil manipülasyon, spekülasyon olarak görülmelidir.

— Döviz açığı meselesini yerli para kullanarak sıfıra yakın düzeye düşüreceğiz.

— 15 Temmuz FETÖ saldırısı devletimize karşı yapıldı, bu terör örgütünün başı burada ve şu anda 27 eyalette faaliyet gösteren okulları var. FETÖ elebaşı hala yargılanmıyor, koruma altında tutuluyor.

'TÜRK FİRMALARININ ABD'DEKİ YATIRIMI 4.6 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

— Bugün itibarıyla Türk firmalarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırımı 4,6 milyar doları geçti.

— Suriye'den gelen 3,5 milyon insana kucak açtık, AB sığınmacılar konusunda verdiği destek sözünü tutmadı, bize destek verseler de vermeseler de ölümden kaçanlar kapımızı açacağız.

— Savaşın, bilhassa ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Tek taraflı alınan her karar mukabili ile karşılık bulur.