Ahmet Hakan ile Can Dündar arasındaki 'yiğitlik' tartışmasına Fatih Altaylı da katıldı

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın 'yiğitlik' tartışmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da katıldı.

Fatih Altaylı,"Zaten yarım ağızla istedik" başlığıyla yayımlanan yazısında Dündar'ı 'kaçmakla' suçladı.

"Her ne kadar Yiğitliğin onda dokuzu kaçmaktır' şeklinde bir özlü sözümüz olsa da, gerçekte 'kaçan' yiğit olmaz" diyen Altaylı, "Can Dündar kaçmıştır. Kaçaktır. Sürgün başka bir şeydir, kaçmak başka bir şey" ifadesini kullandı.

Kendisine "Hapse mi girseydi!" şeklinde tepki gösterecek insanlar olabileceğini söyleyen Altaylı, şöyle devam etti:

— Bu ülkede yüzlerce, binlerce fikir adamı, bu ülkeye hizmet etmiş adam gitti. Hiçbiri kaçmadı. Gidip sağda solda bu ülkeyi karalamaktansa bırak kaçmayı, dışarda olanlar bile memleketine geri döndü.

— Kaçanların kimler olduğunu bugün hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Neler yaptıklarını da izliyoruz ibretle.

— Üstelik de kendi kaçarken, Enis Berberoğlu'nu 'yakmaya yönelik' bir kitabı da yayınlamaktan geri durmayan Can Dündar'ın ne Ahmet Hakan'a ne de bir başkasına verecek yanıtı yoktur.

— Ahmet Hakan yiğitlikten bahseder veya bahsedemez bilmem. Ama burada kararı Can Dündar'ın veremeyeceği açıktır.