Cinsel istismar sanığı tarikat şeyhinden 'yaş' savunması

Konya'da 5 erkek müridine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan 65 yaşındaki tarikat şeyhi S.I.'nın avukatı savunmasında, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" dedi.

Konya'da Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bu yılın başlarında şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı tarikatın kendisini 'sözde halife' diye tanıtan şeyhinin erkek müritlerine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17 ve 22 yaşları arasındaki 5 erkek müridine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

© Fotoğraf : DHA 7 erkeğe cinsel istismardan tutuklanan tarikat şeyhine, bir müridinden daha taciz iddiası

DHA'nın aktardığı habere göre, 70 yıla kadar hapsi istenen S.I.'nın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bazı mağdurlara birden fazla cinsel istismar olması nedeniyle, sanık hakkında talep edilen cezanın da suç oranına göre artırılması talep edildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu yargılanan S.I. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan S.I.'nın avukatı Yiğit Ç., müvekkilinin yaşının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Müvekkilimin yaşı nazara alındığında, müştekilerin beyanlarının asılsız ve çelişkili olduğu görülecektir" dedi.

S.I.'nın sahibi olduğu züccaciye mağazasında cinsel istismar olayı iddialarının da asılsız olduğunu ileri süren Yiğit Ç., iş yerinin fotoğraflarını mahkemeye sunarak, "Dükkanda cinsel ilişki olduğu iddiaları da bize göre doğru değildir. Dükkanın resimlerini ibraz ediyoruz. Bu konuda dükkan komşuları da tanık olarak dinlenebilir. Dükkanın içinin dışarıdan rahatlıkla görüleceği fotoğraflardan anlaşılacaktır. Müvekkilimin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali yüksektir. Tahliyesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri, sanığın üzerine atılan suçun 'katalog' suçlardan olması ve hakkında hükmedilmesi beklenilen ceza miktarını da göz önünde bulundurarak S.I.'nın tahliye talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.