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17:48 28 Eylül 2018
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    Semih Yalçın

    MHP'li Yalçın'dan Akşener'e af yanıtı

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Parti lideri Meral Akşener'in MHP'nin af tasarısıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bugün çeşitli parti ve mahfillerde kendilerine yer bulan söz konusu tiplerin hâlâ MHP ile uğraştıkları, hatta kendilerini hâlâ camiamızın bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştıkları görülmektedir" dedi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, siyaseti meslek edinenler arasında bazı örnekler olduğunu, bunların parti parti gezip kendilerine daha rahat hareket etme, daha kolay politik atraksiyon yapma imkanı aradıklarını belirtti.

    Meral Akşener
    © REUTERS / Kemal Aslan
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Rahşan affının kopyala yapıştır şekli olarak görülüyor. Büyük ortak talep ediyor küçük ortak yerine getiriyor. Sayın Bahçeli'nin çıkışlarının kime yaradığına baktığınızda o zaman sahibinin sesi olunuyor" açıklamalarının bu duruma önemli bir örnek olduğunu ifade eden Yalçın, şunları söyledi:

    "Bunların herhangi bir siyasi kararda durmaları, herhangi bir ülkü, siyasi görüş ve fikre iman edip onu büyük bir sabır ve ahlak izharıyla savunmaları mümkün değildir. Onlardan asla bir dava ve fikir insanı çıkmaz. Umumiyetle ne mesleki bir başarıya, ne sevilen bir politikacı portresine, ne de takdire değer beşeri münasebetler kurma kabiliyetine sahiptirler. Bunlar, bir kararda durmayı, bir fikri ve davayı müdafaa etmeyi eksiklik, hatta zaaf olarak görür, ayıplarlar. Bunlar kendi zaaflarında kemal, kendi eksikliklerinde marifet vehmederler."

    'KULLANILMAYA MÜSAİT, TEHLİKELİ VE ZARARLI'

    "İlkesizlik, kemiksizlik ve omurgasızlık, bu gibilerin politik konumlanma stratejisidir" değerlendirmesinde bulunan Yalçın, söz konusu siyasi tiplerin, "kullanılmaya müsait, tehlikeli ve zararlı" olduklarını savundu.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Söz konusu politikacı örneklerinden vaktiyle MHP'nin çok çektiğini ve bunlardan kurtulmak için uzun mücadeleler verdiğini belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

    "Bugün çeşitli parti ve mahfillerde kendilerine yer bulan söz konusu tiplerin hala MHP ile uğraştıkları, hatta kendilerini hala camiamızın bir parçasıymış gibi göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Oysa bu bahtsızların MHP ile ve milliyetçi ülkücü camiayla uzaktan yakından alakaları kalmamıştır. Aziz milletimiz bilir ki MHP, parlak isimlerin ve sözde keramet sahiplerinin omuzunda ilerleyen bir cemaat, egoların taştığı bir mahfil değil, bir büyük ülkünün ortak akıl ve bilinçle sırtlandığı dava partisidir. MHP'de aidiyetler, isimler, soyadları ve mevkiler şahsi başarılar üzerinden değil, sadakat, merbutiyet, vefa, saygı, fitne ve tefrikaya tevessül etmeme gibi ülkücülüğü resmeden yüksek hususiyetler üzerinden belirlenip perçinlenir. Bu hususiyetlere malik olmayanları camiamız kendi güçlü dinamikleriyle ayıklamış ve temizlemiştir. Liyakatsizlik ve ehliyetsizliklerini gittikleri mahfillerde de belli edenlerin, MHP'ye ve hele de onun saygıdeğer liderine gayriahlaki, edepsiz ve seviyesiz ifadelerle hücum etmeleri, gelecekte de sonunculara aynı saygısızlığı sergileme potansiyellerini ele vermektedir."

    Yalçın, Türk milletinin gerekli ayırımı yapacağını ifade ederek, "Türk milleti, ilkeli siyasetin ve tutarlılığın adresi MHP'yi 31 Mart 2019'da yüksek ferasetiyle en güçlü şekilde yerel yönetimlere taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    af, MHP, İYİ Parti, Devlet Bahçeli, Meral Akşener, Semih Yalçın
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