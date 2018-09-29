Birkaç ay önce çıkarıldığı mahkemeye kendisini ancak 'Allah'ın yasalarının' yargılayabileceğini söyleyen 'IŞİD'in en üst düzey Avustralyalı üyesi' Neil Christopher Prakash, bu kez hiç IŞİD adına savaşmadığını savunarak 'pişman olduğu' savunmasında bulundu.

© Sputnik / Andrey Stenin Kilis'te yakalanıp IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan Avustralyalı tutuklandı

Türkiye'ye kaçak olarak giriş yapmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanan 'IŞİD'in en üst düzey Avustralyalı üyesi' Neil Christopher Prakash'in yargılanmasına dün Kilis'te devam edildi.

T24'ten Engin Baş'ın haberine göre, 24 Ekim 2016 tarihinde Türkiye'ye geçmeye çalışırken, Kilis'in İnanlı köyünde yakalanan Prakash, duruşmaya Gaziantep Cezaevi'nden Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya medyasından çok sayıda basın mensubunun da takip ettiği duruşma, Parakesh'in Avustralya vatandaşı olduğundan dolayı Mahkeme Başkanı'nın Avustralya Büyükelçiliği'nden gelen görevlilerden onay almasından sonra başladı.

'TAKSİYLE REYHANLI'YA ORADAN SURİYE'YE'

Parakash, duruşmada ilk kez durumuyla ilgili detaylı bilgi verdi. 2013 yılında İstanbul'dan otobüsle geldiği Hatay'dan taksi tutarak gittiği Reyhanlı'dan Suriye'ye geçtiğini ve orada Ahrar-uş Şam örgütüne katıldığını belirten Parakash, daha sonra IŞİD saflarına geçtiğini kaydetti.

'TÜFEKLERİ KULLANMADIM, PROPAGANDA AMACIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM'

2 ay önce "Beni ancak Allah'ın yasaları yargılayabilir" diyen Avustralyalı IŞİD'li: Pişmanım https://t.co/IozrO6EcQA pic.twitter.com/56Fbdlviun — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 28, 2018

Birçok ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Ahrar-uş Şam'dan IŞİD'e geçişine dair detaylar da veren Prakash, "IŞİD'e katıldığımda yeni Müslüman'dım şimdi ise pişman bir Müslümanım" dedi. IŞİD'e katıldıktan sonra Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerinde bulunduğunu ancak 'hiç savaşmadığını' savunan Parakash, elinde tüfeklerle çekilmiş fotoğraflarının sorulması üzerine ise, "Onları hiç kullanmadım propaganda amacıyla ve IŞİD'e katılmak için çektirdim" ifadesini kullandı.

​AVUKATI 'PİŞMAN OLDUĞUNU' SAVUNDU, TAHLİYE TALEP ETTİ

'IŞİD'in en üst düzey Avustralyalı üyesi', mahkeme salonunda anlattıklarının çoğunun, jandarmaya verdiği ifadesiyle çeliştiğinin belirtilmesi üzerine, "Orada korktuğum için öyle ifade verdim" savunmasında bulundu. Prakash'ın avukatı Reşat Davran da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, pişman olduğunu etkin olarak duruşma ve beyanlarında da ifade ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

'TÜRK MAHKEMESİNDE OYNUYOR'

Duruşma sonrası T24'e konuşan Avustralyalı medya mensupları Prakash'in, Türk mahkemesinde 'oynadığı' yorumunda bulundu. Gazeteciler, Parakash'in Avustralya'da düzenlenen bazı terör saldırılarında direkt talimat veren kişi olduğunun Avustralya makamlarınca tespit edildiğini ancak serbest kalmak için mahkemede böyle bir yola başvurduğu değerlendirmesini yaptı.

'BENİ ANCAK ALLAH'IN YASALARI YARGILAYABİLİR' DEMİŞTİ

Parakash'in 2 ay önce mahkemeye, "Beni siz yargılayamazsınız, siz kimsiniz? Beni ancak Allah'ın yasaları yargılayabilir" dediğini hatırlatan gazeteciler, şimdi 'süt dökmüş kedi tavırları'yla mahkemeye uyumlu gözükmesinin altında 'stratejik seçimlerin yattığına' inandıklarının da altını çizdi.