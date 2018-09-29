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    Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

    'Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar'

    © AA / Halil Fidan
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşlarında bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: ABD, Suriye’deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı
    Kurtulmuş, Yenikapı'da devam eden 'Sivas Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldı.

    Hemşehri tanıtım günlerinin, küresel kültüre karşı bir direnç mekanizması olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, amaçlarının Anadolu'daki İslam-Türk kültürünü büyük şehirlerde yaşamak ve gençlere hatırlatmak olduğunu söyledi.

    Numan Kurtulmuş, zor bir zamandan geçtiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

    "Türkiye'nin gerçekten bir varoluş mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Hiç abartısız söylüyorum, yakın siyasi tarihimizin hem en avantajlı hem de en riskli döneminden geçiyoruz. Çünkü sadece bize karşı değil içinde bulunduğumuz coğrafyaya karşı da fevkalade olumsuz gelişmelerin tertiplendiğini hepimiz görüyor, takip ediyoruz. Bunun da ötesinde tabiri caizse dünyada adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşının, dünyanın diğer milletlerini de bir şekilde bu türbülansın içine çekecek bölgesel çatışmaların özellikle Ortadoğu'da yoğunlaştığını görüyoruz. Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar".

    'BÖLGEYİ YENİDEN DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR'

    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li general, Türkiye tarafından kırmızı kategoride aranan YPG'li ile görüştü
    YPG/PKK'ya verilen silahların ne anlama geldiğini herkesin bildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu silahlar çarşıda, pazarda satılmıyor. Dünyanın en gelişmiş ordularının silahları yolda zor yürüyen üç beş tane terörist gruplara veriliyor. Ya da birisi kalksın, DEAŞ'ın nasıl olup da birkaç ay içerisinde dünyanın en eli kanlı silahlı terör örgütü olarak Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu bölgesinde ortaya çıkarıldığını anlatsın. Oyun çok açıktır, bu bölgeyi yeniden bölmek, yeniden parçalamak, yeniden dizayn etmek istiyorlar. Bunu yaparken de bu bölgede kendilerine karşı çıkacak, güçlü, kuvvetli bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar. Türkiye'nin karşılaştığı bütün bu saldırıların, 17-25 Aralık'tan tutun 15 Temmuz'a kadar, Başkanlık Sistemine geçtikten sonra karşılaştığımız bu kur operasyonlarına kadar hepsinin arkasındaki ana amaç, bölgedeki oyunları bilen ve bu oyunlara karşı durabilecek güçlü bir Türkiye'nin olmamasını temin etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

    Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

    Etiketler:
    AK Parti, IŞİD, YPG, Numan Kurtulmuş, Yenikapı, Türkiye
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