Kayıt
00:18 30 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Jülide Sarıeroğlu

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu: Aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yerel seçimlere ilişkin "Adana ve 15 ilçesi başta olmak üzere, ülkemizin geri kalan 80 ili ve tüm ilçelerinde aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, milletimize duyduğumuz saygının gereğidir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
    © AA / Kayhan Özer
    'AK Parti listelerinden MHP kökenli bir adayın gösterilmesi gibi formüller üzerinde duruluyor'
    Sarıeroğlu, Karataş ilçesinin Çimeli, Bahçe, Adalı, Kesik ve Sirkenli mahallelerini ziyaretinin ardından, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Seyhan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Sarıeroğlu, bugün Karataş ilçesindeki tarlalarda pamuk ve biber topladığını, işçiler ve üreticilerle görüştüğünü söyledi.

    Sarıeroğlu, yerel seçimlerin yaklaştığı önemli bir sürece girildiğini ifade ederek "İlk günden itibaren AK Parti olarak gönüllere dokunan, çalışarak sandıkta başarı elde eden bir partiyiz. Bu anlayışımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

    Yerel seçimlerde aday belirleme konusuna ilişkin herkesin kafasında çeşitli sorular bulunduğunu aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

    "Herkesin kafasında, ittifakla ilgili olarak Adana ve diğer illerimizle ilgili olarak sorular olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın konuşması gayet net. En son yaptığı açıklamalar ortada. AK Parti olarak en son seçimde Adana'da aldığımız oy herkesin malumu. Bunun yanı sıra arkamızdaki partiye attığımız fark 9 puan. Gerçekten çok önemli bir farkı ortaya koymuş durumdayız. Adana ve 15 ilçesi başta olmak üzere, ülkemizin geri kalan 80 ili ve tüm ilçelerinde aday göstermememiz diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, milletimize duyduğumuz saygının gereğidir. Önümüzdeki yerel seçimlerde, Adana'da da 15 ilçemizde de tüm diğer il ve ilçelerimizde de en güçlü, vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylarla yerimizi alacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum".

    Devlet Bahçeli-Recep Tayyip Erdoğan
    Kulis: AK Parti-MHP ittifakında sorun 4. madde
    Ekonomik olarak bir dalgalanma sürecinden geçildiğini belirten Sarıeroğlu, bu sürecin Türkiye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan bir süreç olmadığını anlattı. Sarıeroğlu, Türkiye'nin attığı güçlü adımlarla bu saldırıları bertaraf ettiğini dile getirerek "Önlemlerimizi almış durumdayız, güçlü bir ekonomiye sahibiz. Ekonomimiz ehil ellerde" dedi.

    'YENİ ADANA STADI'NDA SONA DOĞRU'

    Sarıeroğlu, Yeni Adana Stadı'nın kısa sürede tamamlanmasıyla alakalı çalışmaların da sürdürüldüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

    "Stadımızın bitirilmesiyle alakalı bakanımızla görüştük, raporumuzu hazırladık. İnşallah Adanaspor ve Adana Demirspor, ikisinin de önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkması arzusundayız. Onlara desteğimiz sonsuz. Maçların bundan sonra inşallah yeni stadımızda yapılmasının yakın olduğunun da bilinmesini istiyorum. Her konuyu takip ediyoruz".

    Etiketler:
    MHP, AK Parti, Jülide Sarıeroğlu, Adana, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yaşlı kadınların yüz hatları
    Bir ömrün yüz hatlarındaki izdüşümü ve sokaktaki yalnızlık
    Karikatür
    Erdoğan ve Merkel, Rus gazı yüzünden Trump ile tartıştı
    İki Makedonya sorunu: referanduma neden gidiliyor?
    'İki' Makedonya sorunu: Referanduma neden gidiliyor?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet